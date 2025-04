Ibrahim Afellay voorspelt 'geweldige' transfer in de Eredivisie

Ibrahim Afellay is enorm onder de indruk van Go Ahead Eagles. De analist zag de ploeg van trainer Paul Simonis zondagmiddag in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht misschien wel het beste voetbal van dit seizoen spelen. Met een hoofdrol voor . De Fin blinkt dit seizoen uit bij Go Ahead Eagles en noteerde tegen de Domstedelingen assist nummer dertien én veertien in de Eredivisie. Afellay verwacht dat Antman een mooie transfer gaat maken.

Go Ahead Eagles is opnieuw bezig aan een geweldig seizoen. De Deventenaren plaatsten zich vorig jaar al voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal en rekenden daarin af met FC Utrecht, waardoor ze zich verzekerden van een plekje in de voorronde van de UEFA Conference League. Wie dacht dat het vervolgens niet beter kon gaan met Go Ahead Eagles, heeft het helemaal mis. De ploeg van Simonis staat op een zeer knappe zevende plaats in de Eredivisie en speelt op 21 april de bekerfinale tegen AZ.

Dat Go Ahead Eagles momenteel tot de best voetballende ploegen in Nederland behoort, bewees het zondagmiddag ook in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “We kunnen elke week wel een rubriek maken over Go Ahead Eagles… Man, man, wat spelen die geweldig voetbal zeg”, zo begon Afellay zondagavond in Studio Voetbal. De Deventenaren namen binnen achttien minuten een 2-0 voorsprong. Victor Edvardsen opende na veertien minuten de score, drie minuten later maakte Mathis Suray er 2-0 van. Beide doelpunten werden voorbereid door Antman. “Die Antman, die is echt… Ik denk dat de penningmeester van Go Ahead Eagles zichzelf in de handen wrijft, want als deze jongen aan het eind van het seizoen geen geweldige transfer gaat maken…”, zo voorspelde Afellay.

Antman hield in de aanloop naar de 1-0 van Edvardsen keurig het overzicht en wachtte tot de spits ideaal gepositioneerd stond om de openingstreffer binnen te schuiven. Zijn assist voor de 2-0 van Suray mocht er eveneens zijn. “Die aanname ook, hier legt hij ‘m gewoon panklaar”, sprak Afellay zijn bewondering uit. Go Ahead Eagles kreeg na de snelle 2-0 kansen op meer doelpunten, maar spaarde FC Utrecht. Dat kwam de thuisploeg duur te staan, want de Domstedelingen maakten de achterstand nog in het restant van de eerste helft ongedaan. Tot ongeloof bij Afellay. “Ze (Go Ahead, red.) hebben zoveel kansen gehad. Het was alleszeggend dat Ron Jans al na 35 minuten twee wissels doorvoerde. Ze werden echt helemaal overlopen. Ze werden aan alle kanten voorbijgelopen. Het was een godswonder dat het ‘maar’ 2-0 was.”

Topseizoen voor Antman

Go Ahead Eagles telde afgelopen zomer net iets meer dan een miljoen euro neer voor de komst van Antman. De transfer heeft geweldig uitgepakt. Antman kwam vooralsnog dertig keer in actie voor de Deventenaren, goed voor zes doelpunten en liefst vijftien assists. Vooral de laatste weken is hij enorm op dreef. In de laatste vijf competitieduels scoorde hij vier keer en leverde hij vijf assists. Antman vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 1,9 miljoen euro.

