Farioli hoopt nog altijd op meespelen Weghorst tegen Real Sociedad

Ajax-trainer Francesco Farioli houdt nog altijd hoop dat hij donderdagavond in de uitwedstrijd tegen Real Sociedad in de Europa League een beroep kan doen op . De centrumspits stapte woensdag niet met de rest van de selectie op het vliegtuig naar het noorden van Spanje. Dat heeft niet te maken met blessureleed, maar met ziekte. Weghorst heeft griep en is daarom een groot vraagteken voor de ontmoeting in de vijfde speelronde van de competitiefase van de Europa League.

Weghorst kwam afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle in de tweede helft nog als invaller binnen de lijnen, maar een paar dagen later staat er dus een groot vraagteken achter zijn inzetbaarheid tegen Real Sociedad. Ajax maakte woensdagmiddag bekend dat Weghorst niet op het vliegtuig is gestapt, maar dat hij donderdag alsnog zou kunnen aansluiten bij de groep. Farioli legde op de persconferentie uit hoe het precies zit. “Het is een gewone griep, die hoort bij deze periode van het jaar. Dat is ook de reden waarom we vandaag met een mondmasker hebben gereisd”, zo vertelde de Italiaan in de persruimte in het stadion van Real Sociedad.

Volgens Farioli is Weghorst niet de enige speler in de selectie van Ajax die de laatste dagen ‘wat probleempjes’ heeft gehad. Om de kans op meer ‘besmettingen’ in de selectie zo klein mogelijk te houden, deed Farioli voorafgaand aan de reis naar San Sebastian het verzoek om een mondmasker te dragen. De trainer durfde nog niet te zeggen of Weghorst donderdagavond van de partij is. “Hij wil hier zijn en doet er alles aan om hier te zijn, maar het is natuurlijk afhankelijk van hoe hij zich voelt.” Mocht Weghorst donderdagochtend wakker worden en zich goed genoeg voelen om de reis naar Spanje te maken, dan heeft Ajax in ieder geval alles voor hem geregeld. “Nu moeten we hopen dat de paracetamol zijn werk doet”, zo zei Farioli met een kleine glimlach.

Farioli leek er niet bang voor dat meer spelers in zijn selectie ziek zullen worden. De Italiaan wees op het feit dat een groot aantal in de spelersgroep kinderen heeft en het daarom ‘vrij normaal’ is dat dit nu gebeurt. “Weghorst trainde dinsdag nog mee, maar vandaag voelde hij zich niet goed. Het was erger dan gisteren. We doen alles wat mogelijk is om te voorkomen dat meer spelers ziek worden. Als we morgenochtend wakker worden, gaan we bekijken wat de situatie is.” De vliegtickets zijn in ieder geval geboekt, mocht Weghorst inderdaad alsnog in het vliegtuig stappen. Farioli benadrukte dat het ‘erg belangrijk’ is dat de spits er tegen Real Sociedad bij is. “Hij is een belangrijke speler. Hij is niet alleen een voetballer, maar ook een leider die altijd veel impact heeft als hij op het veld staat. Ik heb hem er graag bij, maar we moeten eerst kijken hoe hij zich voelt en áls hij zich goed voelt, kijken of hij genoeg energie in de tank heeft.”

Brobbey van de partij

Mocht Weghorst donderdagmorgen toch niet fit genoeg blijken om zich bij zijn teamgenoten te melden, dan hoeft Farioli niet per se te treuren. De Italiaan kan wel ‘gewoon’ een beroep doen op Brian Brobbey. Farioli vertelde zondag na het thuisduel met PEC Zwolle dat Brobbey wat klachten had, maar bevestigde woensdagavond dat de spits van het Nederlands elftal ‘oké’ is. “Hij heeft gisteren en vandaag gewoon meegetraind, dus hij is fit”, zo klonk het.

De ontmoeting tussen Real Sociedad en Ajax begint donderdag om 21.00 uur. Ajax staat na vier duels in de competitiefase op tien punten en kan in Spanje dus een grote stap zetten richting de volgende ronde van de Europa League.

⏳ Het is nog altijd de vraag of Wout Weghorst morgen naar Spanje afreist.



"Om verdere besmettingen te voorkomen reisden we met mondmaskers." 😷#rsoaja — ESPN NL (@ESPNnl) November 27, 2024

