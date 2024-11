Francesco Farioli mist naast Kenneth Taylor ook zijn spits tegen Real Sociedad: 'Hij is niet fit'

Ajax reist zonder af naar San Sebastian voor het duel tegen Real Sociedad, zo heeft de Amsterdamse club woensdagmiddag bekendgemaakt. Weghorst is nog niet fit genoeg, maar zou volgens de Amsterdammers op donderdag nog wel naar Spanje kunnen vliegen. Waarschijnlijk lijkt dat scenario niet.

Het is een aderlating voor de Amsterdammers dat Weghorst ontbreekt, want trainer Francesco Farioli kan tegen Real Sociedad ook al niet beschikken over Kenneth Taylor en Davy Klaassen. Laatstgenoemde is niet ingeschreven voor Europees voetbal, terwijl Taylor deze wedstrijd geschorst is. Het betekent voor Farioli dat hij moet gaan puzzelen op het middenveld.

Dat Weghorst niet afreist naar San Sebastian heeft te maken met lichte klachten, waarvan de aard onduidelijk is. Ajax houdt optie wel open dat Weghorst donderdag alsnog naar Spanje vliegt om aan te haken bij de wedstrijdselectie. Heel realistisch oogt een dergelijke constructie niet, dus de verwachting is dat de boomlange spits donderdagavond niet inzetbaar is voor de Amsterdamse club.

Volledige selectie van Ajax



Remko Pasveer

Diant Ramaj

Jay Gorter

Devyne Rensch

Anton Gaaei

Jorrel Hato

Owen Wijndal

Ahmetcan Kaplan

Youri Baas

Daniele Rugani

Josip Šutalo

Jordan Henderson

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Kristian Hlynsson

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Bertrand Traoré

Steven Berghuis

Christian Rasmussen

Jorthy Mokio

Jaydon Banel

