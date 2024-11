Halsema en Amsterdam moeten het ontgelden: 'Schaam je kapot!'

Het besluit van burgemeester Femke Halsema om geen uitpubliek toe te laten bij de wedstrijd tussen Ajax en Lazio op 12 december in de Johan Cruijff ArenA is niet in goede aarde gevallen. Op X krijgen zowel de burgemeester als de gemeente Amsterdam er flink van langs. Zo oordeelt het X-account @VoetbalUltras dat de gemeente zich 'kapot moet schamen'.

Uit vrees voor rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen besloot de Amsterdamse driehoek tot het weigeren van de Lazio-fans. Het duel tussen Ajax en Lazio is door de UEFA en de politie bovendien aangemerkt als 'hoog risicowedstrijd'. Na afloop van de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv liep het in Amsterdam flink uit de klauwen, zo waren er meerdere geweldsincidenten in de binnenstad.

LEES OOK: Amsterdamse driehoek overwoog Ajax - Maccabi te verbieden

Artikel gaat verder onder video

Het besluit van de Amsterdamse driehoek/Halsema kan op X op weinig goedkeuring rekenen. "Gemeente Amsterdam, schaam je kapot! Terwijl iedereen in Amsterdam blij was dat de supporters toch mochten afreizen naar San Sebastián, doet de Gemeente Amsterdam precies datgene wat niemand wil: de Lazio-supporters verbieden om de wedstrijd in Amsterdam bij te wonen. De club uit Amsterdam staat volledig los van deze beslissing. Het is een onbegrijpelijk besluit dat op geen enkele manier goed te praten is", schrijft Voetbal Ultras.

LEES OOK: ‘Ajax heeft geen plan B, maar moet armoedig pleisters plakken’

Onbegrip over Halsema

Halsema moet het ook ontgelden op het sociale medium. "Echt Halsema, pak alsjeblieft je spullen...", plaatst iemand op X. "Je snapt Halsema niet hè. Antisemitisme bij pro Palestina bijeenkomsten geen probleem. Maar voetbalsupporters...hard optreden! Geen uitfans welkom bij Ajax - Lazio uit vrees voor antisemitische uitingen", post een ander.

Verder wordt Halsema beticht van 'zieltjes winnen' door het weren van Lazio-supporters uit Amsterdam. "Waar is deze burgemeester mee bezig? Als iemand er zo'n teringzooi van maakt in het bedrijfsleven sta je meteen op straat!"

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.