‘Ajax heeft geen plan B, maar moet armoedig pleisters plakken’

Ajax heeft geen opties in de selectie om het gemis van op te vangen, zo stelt Freek Jansen in Rondje Eredivisie van Voetbal International. Francesco Farioli koos er tegen PEC Zwolle voor met op de flank te spelen. Volgens Jansen is er geen sprake van een ‘plan B’ en moet de Italiaan vooral doen aan ‘pleisters plakken’.

Ajax moet het door een scheurtje in de hamstring van Godts enkele weken stellen zonder de enige echte linksbuiten in de selectie. Na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs in de slotfase van de zomerse transferperiode probeerde Alex Kroes om Kamaldeen Sulemana naar Amsterdam te halen, maar die transfer ging op het nippertje niet door.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli krijgt uit het niets de volle laag: 'Ontzettend makkelijk, hem niet opstellen niet in Ajax' belang'

Dat Ajax maar een echte linksbuiten in de selectie heeft, begint zich met het ontbreken van Godts voelbaar te maken, zo ziet ook Jansen. “Taylor is natuurlijk gewoon een middenvelder die daar lekker meters moet maken en meer voorin moet komen, dan dat hij daar als linksbuiten nu staat”, stelt de journalist. “Dat geeft direct het grote probleem bij Ajax aan als Mika Godts er niet is: er is geen plan B.”

LEES OOK: Onrust bij Real Sociedad, paar dagen voor duel met Ajax: ‘Dit is een heel slecht teken’

Na de blessure van Godts is het in de media veel gegaan over de opties die de Belg konden vervangen als linksbuiten. “Maar er is niemand die dat echt kan invullen, ook niet uit de jeugd ofzo”, gaat Jansen verder. “Alle achterlijke opties zijn voorbijgekomen en alle achterlijke opties zijn pleisters plakken. Ik vind dit ergens best wel armoedig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Tijdens drinkpauze Ajax - PEC grote onvrede over Murat Küçükerbir

De onvrede over Murat Küçükerbir komt aan de oppervlakte tijdens een drinkpauze bij Ajax - PEC Zwolle.