Onrust bij Real Sociedad, paar dagen voor duel met Ajax: ‘Dit is een heel slecht teken’

Real Sociedad beleeft een allesbehalve prettige aanloop naar de ontmoeting met Ajax van komende donderdag in de competitiefase van de Europa League. De ploeg uit San Sebastian zegevierde twee weken geleden weliswaar nog tegen FC Barcelona, maar leed zondagavond een pijnlijke nederlaag bij Athletic Club. Trainer Imanol Alguacil leverde na afloop kritiek op zijn spelers, terwijl aanvoerder van mening is dat de ‘aanpak’ van de wedstrijd niet goed is geweest.

Real Sociedad eindigde in het seizoen 2022/23 nog op een zeer knappe vierde plaats in eigen land, maar is er niet echt in geslaagd om die prestatie een passend vervolg te geven. Na de zesde plaats in het afgelopen seizoen vindt de ploeg zich momenteel terug op een toch wel teleurstellende tiende plek. De eerste veertien wedstrijden leverden slechts achttien punten op, waardoor de achterstand op nummer vier Villarreal, dat ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld heeft, al zeven punten is. Real Sociedad leed zondagavond een pijnlijke nederlaag bij rivaal Athletic Club. De 1-0 uitslag doet anders vermoeden, maar de komende tegenstander van Ajax had weinig tot niets in te brengen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zorgwekkende berichten over Ajax-tegenstander: 'Alsof ze een minderwaardigheidscomplex hebben'

Alguacil liet er na afloop geen misverstand over bestaan. De hoofdtrainer van Real Sociedad zei op de persconferentie dat ze ‘niet waren gekomen om de derby te spelen’ en hij zijn volledige basiself in de eerste helft al had kunnen wisselen. De kritiek van Alguacil op zijn spelers kwam vervolgens ter sprake in een interview met Oyarzabal, de aanvoerder van Real Sociedad. De international van Spanje, die afgelopen zomer nog de winnende maakte in de EK-finale tegen Spanje, hield volgens Marca ‘geen blad voor zijn mond’ en ‘liet ontvallen dat de aanpak wellicht niet de meest passende was’. “We hebben het al vier jaar moeilijk en we zijn onszelf niet”, zo wordt Oyarzabal geciteerd, die doelt op de inmiddels vier opeenvolgende nederlagen bij Athletic Club.

LEES OOK: Spanning in Europa: welke clubs treffen PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente allemaal nog?

Volgens Oyarzabal moet iedereen bij Real Sociedad in de spiegel kijken en ‘zelfkritisch’ zijn. “De aanvaller en aanvoerder van Real was na de wedstrijd duidelijk in de mixed zone en wakkerde de controverse aan met een uitwisseling van verklaringen die de komende dagen op de voet gevolgd zullen moeten worden. De vierde nederlaag op rij in San Mamés heeft de kern van Real Sociedad pijn gedaan”, zo constateert Marca. De ontwikkelingen na afloop van het duel met Athletic Club zijn in ieder geval reden tot zorg. “Imanol geeft op een persconferentie de spelers de schuld en bekritiseert zichzelf niet. Oyarzabal legt de schuld deels neer bij de aanpak van Imanol en roept op tot zelfkritiek. Dit hebben we al een hele tijd niet meer gezien bij Real en het is een heel slecht teken”, zo schrijft journalist José Alberto Chozas op X.

Imanol echa la culpa a los jugadores en rueda de prensa y no hace autocrítica. Oyarzabal reparte culpas con el planteamiento de Imanol y pide autocrítica. Ninguna de las dos me gusta un pelo. Esto hacía mucho que no se veía en la Real y es muy mala señal.pic.twitter.com/olpBn6nZ2p — José Alberto Chozas (@JoseAChozas) November 25, 2024 Imanol, muy crítico con la actuación de sus jugadores.



💬 "Si hubiera podido quitar a los once los hubiese quitado". pic.twitter.com/WJDVpvrQGq — Relevo (@relevo) November 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij een besluit van Ajax.