Zorgwekkende berichten over Ajax-tegenstander: 'Alsof ze een minderwaardigheidscomplex hebben'

Real Sociedad heeft zondagavond allesbehalve een goede indruk achtergelaten in de derby tegen Athletic Club. De komende tegenstander van Ajax in de competitiefase van de Europa League was er alles aan gelegen om na drie opeenvolgende nederlagen in het hol van de leeuw eindelijk een keer te winnen, maar leed een - al doet de uitslag anders vermoeden - kansloze 1-0 nederlaag. De pers velt een hard oordeel over het optreden van Real Sociedad.

Real Sociedad had zondagavond weinig in te brengen tegen de rivaal. En dat zal voor de supporters een grote schok zijn geweest. Zij hadden hun ploeg in de laatste wedstrijden voor de recente interlandperiode nog een sterke indruk zien maken. Real Sociedad verloor in de Europa League weliswaar van Viktoria Pilsen, maar was in eigen land te sterk voor Sevilla en zelfs FC Barcelona, dat op bezoek in San Sebastian weinig tot niets had in te brengen. Dat gold zondagavond voor Real Sociedad tegen Athletic Club, dat niet eens een hoog niveau hoefde te halen om zich te verzekeren van de winst, zo schrijven de Spaanse media althans.

“Er valt niet te betwisten dat het een van de slechtste derby’s ooit was”, zo laat het lokale Noticias de Gipuzkoa er geen misverstand over bestaan. “Een zeer laag voetbalniveau en een duel met nauwelijks kansen. Maar dit is geen excuus, want dat is er niet. In dit scenario, simpelweg het scenario dat er was, leek Athletic altijd beter. En het ergste van alles is dat ze dit keer niet tot het uiterste hoefden te gaan of een goede prestatie te leveren om te winnen. Ze hadden een plan, dat op het veld werd neergezet, en we weten nog steeds niet het plan waarmee Real Sociedad Athletic zijn wil wilde opleggen.”

Foutenfestival bij Real Sociedad

Real Sociedad is bezig aan een slechte reeks in uitwedstrijden tegen Athletic Club. De voorgaande drie onderlinge ontmoetingen in Bilbao resulteerden allemaal in een nederlaag. Daar kwam zondagavond dus de vierde opeenvolgende verliespartij bij, maar volgens Noticias de Gipuzkoa was er een groot verschil ten opzichte van de laatste jaren. “De afgelopen drie jaren waren de roodwitten duidelijk superieur, maar dit keer was dat niet nodig. Ze speelden tot de mislukking, zonder zoveel druk naar voren te zetten als gewoonlijk, om te wachten op de fouten van de blauwwitten, en die kwamen al snel, de een na de ander.” Het optreden van Real Sociedad wordt weggezet als ‘een betreurenswaardige algemene en individuele prestatie’.

Een Baskische derby om ‘snel te vergeten vanuit Real Sociedad-oogpunt’, zo schrijft Roberto Ramajo van AS. “Opnieuw, en dit is het vierde jaar op rij, verscheen Real Sociedad niet in San Mamés. Of in ieder geval deden ze dat heel angstig. Ik weet niet wat er met hen aan de hand is. Ze lijken de Baskische derby’s in San Mamés te gaan spelen alsof ze een minderwaardigheidscomplex hebben, ver onder het niveau wat de spelers echt te bieden hebben. Real Sociedad speelde geen goede derby en Athletic had niets bijzonders nodig om hen te verslaan. En dat is zorgelijk”, zo leest het.

Kritiek op de trainer

Het eerste half uur van de bezoekers was dramatisch. Trainer Imanol Alguacil vertelde na afloop dat hij zijn volledige basiself wel kon wisselen. Alguacil zag dat zijn ploeg zich in de tweede helft enigszins wist te herpakken, maar volgens Ramajo lukte het Real Sociedad simpelweg niet om iets klaar te spelen. “Het was niet omdat ze niet renden, maar ze liepen slecht. En bij deze gelegenheid ging zelfs vanaf de bank alles mis, omdat Imanol ook niet hielp met de wijzigingen”, zo is er ook kritiek op de oefenmeester, die voor verbazing zorgde bij Ramajo door Takefusa Kubo naar de kant te halen. “Dat is moeilijk om te begrijpen. Nou, dat was het, een derby om snel te vergeten. Weet je, als er iets misgaat, kan het altijd erger gaan. En het gebeurde opnieuw in San Mamés.”

Geen fijne generale voor de thuiswedstrijd tegen Ajax dus. “Real Sociedad zal de zaken moeten omdraaien als ze volgend seizoen op bezoek gaan in San Mamés, maar aangezien dat nog ver weg is, zullen ze de terugval in prestaties zo snel mogelijk moeten vergeten en terug moeten keren naar de geweldige versie die ze lieten zien tegen Girona, Sevilla en Barcelona, omdat ze het deze donderdag tegen Ajax nodig zullen hebben om hun kansen op kwalificatie voor de volgende ronde van de Europa League in elven te houden”, zo schrijft Marca. Real Sociedad staat tiende in LaLiga en ook in de Europa League zijn de prestaties tot op heden allesbehalve bevredigend. De eerste vier duels leverden slechts vier punten op. Daardoor bezet de komende tegenstander van Ajax de 25e plaats. Die betekent na acht wedstrijden ‘gewoon’ uitschakeling.

