Farioli krijgt uit het niets de volle laag: 'Ontzettend makkelijk, hem niet opstellen niet in Ajax' belang'

Henk Spaan heeft er geen goed woord voor over dat Ajax-trainer Francesco Farioli zondag in zijn opstelling geen basisplaats had ingeruimd voor . De middenvelder is deze eerste seizoenshelft een van de uitblinkers bij de Amsterdammers, maar moest in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle genoegen nemen met een rol als invaller. Spaan begrijpt niet dat en zelfs de voorkeur krijgen boven Fitz-Jim.

De Amsterdammer verruilde Ajax vorig jaar zomer op huurbasis voor Excelsior, maar keerde een paar maanden later alweer terug naar de hoofdstad. Ajax zat krap in de middenvelders en leek Fitz-Jim dus goed te kunnen gebruiken, maar hij hoefde onder John van ’t Schip niet op speeltijd te rekenen en moest het vooral doen met wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Fitz-Jim stond afgelopen zomer op het lijstje om te vertrekken, maar Farioli zag het wel in hem zitten. Fitz-Jim betaalde het vertrouwen van de Italiaan terug met goede optredens en heeft inmiddels een belangrijke rol bij de Amsterdammers.

Een vaste basisplaats heeft Fitz-Jim echter niet. Farioli rouleert veel, maar op het middenveld maken Jordan Henderson, Davy Klaassen en Kenneth Taylor normaal gesproken de dienst uit. Taylor fungeerde zondag tegen PEC Zwolle bij absentie van Mika Godts als linksbuiten, waardoor er op het middenveld een plekje vrijkwam voor Berghuis. Spaan vindt het echter ongelooflijk dat Fitz-Jim niet aan de aftrap verscheen. “Soms heb ik last van aanvallen van kinderachtigheid. Toen ik zag dat Fitz-Jim op de bank zat tegen PEC startte ik een rant die pas ophield bij de eerste slechte pass van Ajax. Hij duurde dus maar een paar seconden”, zo schrijft Spaan cynisch in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool.

Fitz-Jim moet altijd spelen, vindt Spaan

Spaan somt vervolgens op waarom Fitz-Jim had moeten spelen. “Weet je wie er zelden een slechte pass geeft? Fitz-Jim. Weet je wat als coach ontzettend makkelijk is? Dertigers als Klaassen en Berghuis opstellen en een jongen, die er nog wat jonger uitziet dan hij is, op de bank zetten. Weet je wie er beter is dan Berghuis en Klaassen? Fitz-Jim. Weet je hoe je dat kunt zien? Door hem te laten meedoen. Natuurlijk geeft Berghuis wel eens een steekpass. Weet je wie dat ook kan? Kian Fitz-Jim. Natuurlijk komt Davy Klaassen regelmatig in de zestien. Weet je wie ook? Fitz-Jim”, aldus een duidelijk gefrustreerde Spaan.

Berghuis verscheen zondag tegen PEC Zwolle voor het eerst sinds eind augustus aan de aftrap van een wedstrijd van Ajax. De linkspoot heeft wegens blessureleed ruim twee maanden moeten toekijken, maar is inmiddels op de weg terug om weer helemaal fit te worden. Hij kon tegen PEC het verschil nog niet maken, maar liet bij vlagen zien waarom Farioli zo blij is dat hij weer inzetbaar is. Fitz-Jim heeft er dus een ‘concurrent’ bij. Volgens Spaan moet het echter helemaal geen discussie zijn wie er als derde middenvelder - naast Henderson en (normaal gesproken) Taylor - wordt opgesteld. “Fitz-Jim niet opstellen, is niet in Ajax’ belang.”

