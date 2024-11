Studio Sport zorgt voor frustratie en ongeloof, na vergeten 'allesbepalend moment' bij Ajax - PEC

RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing uit daags na de ontmoeting tussen Ajax en PEC Zwolle flinke kritiek op de redactie van NOS Studio Sport. De Amsterdammers openden zondagavond na een klein half uur de score na een hoekschop die nooit gegeven had moeten worden. Volgens Van Wissing een ‘allesbepalend moment’ voor het verdere verloop van de wedstrijd, maar dat komt niet terug in de samenvatting van Studio Sport.

Ajax tankte vlak voor de recente interlandperiode flink wat vertrouwen door af te rekenen met Feyenoord, PSV en Maccabi Tel Aviv en zich op bezoek bij FC Twente tweemaal terug te knokken van een achterstand. De formatie van coach Francesco Farioli werkte dan ook met een goed gevoel toe naar het thuisduel met PEC Zwolle, maar daarvan was vooral in de openingsfase helemaal niets te merken. PEC Zwolle begon goed, maar bij Ajax ging er tegelijkertijd veel fout. Dat resulteerde in meerdere goede kansen voor de bezoekers, die er echter niet in slaagden de score te openen.

Dat gebeurde aan de andere kant wel, na een hoekschop die dus nooit gegeven had moeten worden. De arbitrage dacht dat Anselmo García Mac Nulty de bal voor het laatst toucheerde, maar de bal ging toch echt via Steven Berghuis over de achterlijn. Ajax mocht desondanks een hoekschop nemen. Die nam het kort, waarna Bertrand Traoré de bal alsnog richting het doel slingerde. PEC Zwolle kon in eerste instantie uitverdedigen, maar via Kenneth Taylor kwam de bal opnieuw voor het doel. Davy Klaassen toucheerde ‘m bij de eerste paal, waarna Brian Brobbey bij de tweede binnen kon tikken: 1-0.

Studio Sport vergeet moment in beeld te brengen

Een hard gelag voor PEC Zwolle, dat gezien de kansenverhoudingen en het spel een voorsprong had verdiend maar op achterstand kwam na een arbitrale blunder, al liet het defensief steken vallen bij de goal. In de samenvatting van Studio Sport komt het moment waarbij de bal niet via Mac Nulty maar Berghuis over de achterlijn ging helemaal niet in beeld. Dat leidt tot verbazing en onbegrip. “Nog één keer terug naar de eerste goal van Ajax. Dat de arbitrage het niet heeft gezien, weten we inmiddels. Maar het is blijkbaar ook aan de aandacht ontsnapt van Studio Sport. Dan heb je als samensteller bijna tien minuten om de wedstrijd neer te zetten en dan vergeet je het allesbepalende moment”, zo schrijft Van Wissing maandagmorgen op X.

De verslaggever van RTV Oost stak zijn ongeloof zondagmiddag vlak na dat ‘allesbepalende moment’ al niet onder stoelen of banken. “Schandalig dat je dit niet ziet als scheidsrechter en assistent. Nooit een hoekschop. Nog onvoorstelbaarder is de wijze hoe mak PEC Zwolle hier op reageert”, zo leest het. Volgens Van Wissing is PEC Zwolle in de Johan Cruijff ArenA ‘zwaar benadeeld’ door de arbitrage. “PEC speelt erg goed vandaag en is dus zwaar benadeeld door de arbitrage, maar wat een kansen laten ze ook liggen om hier gewoon te winnen”, schreef hij in de rust. Dylan Vente en Dylan Mbayo kregen in de eerste helft de beste kansen om namens PEC de score te openen, maar die waren niet aan hen besteed.

Nog één keer terug naar de eerste goal van Ajax. Dat de arbitrage het niet heeft gezien, weten we inmiddels. Maar het is blijkbaar ook aan de aandacht ontsnapt van Studio Sport. Dan heb je als samensteller bijna tien minuten om de wedstrijd neer te zetten en dan vergeet je het… — Tijmen van Wissing (@vanwissing) November 25, 2024 Schandalig dat je dit niet ziet als scheidsrechter en assistent. Nooit een hoekschop. Nog onvoorstelbaarder is de wijze hoe mak #peczwolle hier op reageert. — Tijmen van Wissing (@vanwissing) November 24, 2024

Brian Brobbey zet Ajax met zijn eerste Eredivisiegoal van dit seizoen op voorsprong. 1️⃣-0️⃣#ajapec — ESPN NL (@ESPNnl) November 24, 2024

