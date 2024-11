Ajax - Lazio wordt gespeeld zonder uitpubliek

De Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Lazio op donderdag 12 december wordt gespeeld zonder uitpubliek. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Burgemeester Femke Halsema verbiedt uitpubliek omdat er de vrees bestaat voor rechts-extremistische, antisemitische en racistische uitingen. Daarnaast is het risico op ordeverstoringen volgens haar te groot.

Het duel met Lazio is voor de ploeg van trainer Francesco Farioli de eerste Europese thuiswedstrijd sinds de wedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv. Na afloop van dat duel liep het in de hoofdstad flink uit de klauwen. Zo waren er meerdere geweldsincidenten in de binnenstad van Amsterdam. Hierbij zouden zo'n tien Israëliërs gewond zijn geraakt. Israël startte daags erna ook een reddingsmissie en stuurde twee vliegtuigen naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli tegengesproken binnen Ajax: ‘Stond niet op ons lijstje’

De UEFA en de politie hebben de wedstrijd tussen Ajax en Lazio gekwalificeerd als 'hoog risicowedstrijd'. Dit was bij het thuisduel van de Amsterdammers tegen Maccabi Tel Aviv niet het geval. Mede daarom heeft burgemeester Halsema dit besluit genomen.

"Een deel van de supporters van S.S. Lazio staat bekend om hun rechts-extremistische en fascistische sympathieën en antisemitische en racistische uitingen", aldus de gemeente in een persbericht. "Voorbeelden daarvan zijn het brengen van de Hitlergroet, tonen van hakenkruizen en het misbruiken van de beeltenis van Anne Frank." In de ogen van Halsema heeft dit gedrag van de Lazio-fans 'een structureel karakter'.

LEES OOK: Valentijn Driessen vol walging na duel van Ajax: 'Echt belachelijk, om te kotsen dit'

Eerder bezoek Lazio aan Nederland zonder problemen verlopen

Lazio bracht dit seizoen al eerder een bezoek aan Nederland. Op 24 oktober stond in Enschede het treffen tussen FC Twente en Lazio op het programma (0-2). Naar verluidt kwamen er zo'n 391 Italianen op het duel af en dit verliep zonder grote problemen. De Lazio-fans kregen in de binnenstad een fanzone, die hermetisch was afgesloten. Tot grote ontevredenheid van de de supporters zelf.

Het duel zelf verliep ook zonder incidenten, al was er na de 0-2 van de Italianen wel sprake van racisme van enkele FC Twente-supporters in de richting van Lazio-aanvaller Loum Tchaouna. De UEFA achtte het racisme bewezen en strafte de Tukkers flink. Donderdagavond bij het Europa League-duel tegen het Belgische Union Sint-Gillis moet een deel van de fanatieke Vak-P tribune gesloten blijven. FC Twente bevestigde het racisme ook en kreeg kort daarna zestien personen in beeld die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan de racistische en discriminerende uitingen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Chris Woerts levert snoeiharde kritiek op Ajax: ‘Het is vals sentiment’

Chris Woerts plaatst zijn serieuze vraagtekens bij een besluit van Ajax.