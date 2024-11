Farioli tegengesproken binnen Ajax: ‘Stond niet op ons lijstje’

Jong Ajax-trainer Frank Peereboom is maandagavond voor de camera van ESPN tegen Francesco Farioli ingegaan. De Italiaan zei zondag namelijk dat minuten zou maken bij de beloften, maar de Noor zat niet bij de selectie.

Mannsverk liep eind september een voetblessure op, waardoor de Noor al twee maanden aan de kant staat. Zondagavond kreeg Farioli op de persconferentie na het duel van Ajax met PEC Zwolle (2-0) de vraag hoe het gaat met het herstel van de middenvelder. “Hij is weer terug bij het team, maar hij zal minuten gaan maken bij Jong Ajax”, zo stelde de oefenmeester.

Maandagavond ging Jong Ajax op bezoek bij FC Volendam (3-0), maar Mannsverk was nergens te bekennen. Na afloop van het duel wordt Peereboom hierover aan de tand gevoeld. “Hij had gisteren ook helemaal niet getraind, dus hij stond voor ons niet op het lijstje”, legt de oefenmeester uit. “Mannsverk is wel iemand die bij ons heeft getraind en ook heeft getraind bij 1.”

Mannsverk mogelijk volgende wedstrijd wel bij Jong Ajax

Volgens Peereboom wordt er op dit moment gekeken wat het beste is voor het herstel van Mannsverk. “Ajax 1 heeft ook gewoon zijn trainingen en mensen daarvoor nodig. Het juiste moment zal gaan komen dat hij misschien minuten bij ons kan maken. Dan is hij van harte welkom.” Kan de Noor vrijdag mee met Jong Ajax naar Excelsior? “Dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog met Francesco bespreken.”

