Ajax-icoon spant arbitragezaak aan tegen club: 'Doet me erg pijn dat het zo is gelopen'

Richard Witschge heeft een arbitragezaak aangespannen tegen zijn voormalige werkgever Ajax, zo meldt SoccerNews. De voormalig middenvelder maakte jarenlang deel uit van de technische staf van de Amsterdamse club, maar kreeg afgelopen zomer te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd.

Witschge (55) kwam als speler verdeeld over twee perioden tot ruim 200 wedstrijden in het shirt van Ajax. In 2012 trad hij als individuele techniektrainer toe tot de technische staf van de club, een functie die hij onder meer onder hoofdtrainers Frank de Boer, Erik ten Hag en tot afgelopen zomer onder John van 't Schip zou vervullen.

Afgelopen zomer werden de contracten van zowel Witschge als keeperstrainer Anton Scheuntjens niet verlengd. Het tweetal zegt echter een toezegging te hebben gehad dat zij een nieuwe verbintenis zouden krijgen, maar dat daar sinds het vertrek van toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat geen opvolging aan is gegeven. Op 11 november jongstleden heeft op de KNVB Campus in Zeist daarom een door het duo aangespannen arbitragezaak gediend, waarmee Witschge en Scheuntjens hun gedwongen vertrek goed zouden willen afwikkelen.

"Het doet me erg pijn dat mijn vertrek zo is gelopen", reageert Witschge zelf tegenover bovengenoemde site. "Ajax is van jongs af aan mijn club. Ik ben al 43 jaar lid en heb er altijd met plezier gewerkt. Ik had het liever anders gezien. Ik hoop dat we er op een goede manier uitkomen."

