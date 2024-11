FC Twente heeft eerste daders van racistische en discriminerende uitingen tegen Lazio in beeld

FC Twente heeft in de afgelopen weken zestien personen in beeld gekregen die zich tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Lazio mogelijk schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitingen. Dat meldt algemeen directeur Dominique Scholten in zijn wekelijkse nieuwsbrief voor FC Twente.

Na afloop van het duel tussen FC Twente en Lazio in De Grolsch Veste kwam naar buiten dat Lazio-speler Loum Tchaouna racistisch zou zijn bejegend. De Franse aanvaller was daardoor tijdens de wedstrijd niet meer in staat om verder te spelen, waarna trainer Marco Baroni besloot om hem te wisselen.

De UEFA achtte de racistische en discriminerende uitingen tijdens die wedstrijd bewezen en strafte FC Twente keihard. Tijdens het Europa League-duel tegen Union Sint-Gillis op 28 november zal de Enschedese club vier vakken van de fanatieke Vak-P tribune leeg moeten houden.

Intern onderzoek van FC Twente bevestigde het wangedrag van enkele supporters ook. Afgelopen weken hebben de Tukkers zestien supporters in beeld gekregen die zich hier aan hebben schuldig gemaakt. “Zij hebben per direct een lokaal stadionverbod gekregen en binnenkort oordeelt de Gedragscommissie over deze zaken. Het onderzoek loopt nog en we sluiten niet uit dat we meer supporters in beeld krijgen.”

Naast het leeghouden van een viertal vakken kreeg FC Twente ook een boete van € 83.125,- opgelegd door de UEFA. Door het sluiten van vier vakken komt daar ook nog de nodige inkomstenderving voor de club bij op. “We stellen alles in het werk om de schade op de daders te verhalen”, meldt Scholten.

FC Twente-supporters gooien drinkbekers op het veld

De Europese voetbalbond heeft FC Twente ook beboet voor het gooien van drinkbekers op het veld. Scholten doet daarom ook een dringend beroep op de supporters. “Dit leidt niet alleen tot enorm hoge boetes voor FC Twente, maar raakt ook direct het voetbal. Het laatste wat je wilt is dat een wedstrijd stil gelegd wordt. Daarom doe ik een dringend beroep om geen voorwerpen op het veld te gooien. Diegene die dit toch doet kan een stadionverbod verwachten. Ook hier zijn we bezig met het identificeren van de personen, ook zij kunnen nog een straf verwachten”, schetst hij klip en klaar.

