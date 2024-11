Amsterdamse driehoek overwoog Ajax - Maccabi te verbieden

De Amsterdamse driehoek heeft in de ochtend van donderdag 7 november nog met de gedachte gespeeld om de Europa League-wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv te verbieden. Dat blijkt uit een brief die burgemeester Femke Halsema naar de gemeenteraad heeft gestuurd, die ook is ondertekend door hoofdofficier René de Beukelaer en politiechef Peter Holla.

Hoewel de verhouding tussen de supporters van Ajax en Maccabi niet als risicovol wordt gezien, ("zij onderhouden onderling vriendschappelijke banden") is de zogeheten driehoek (burgemeester, officier van justitie en politie) zich zeer bewust van de 'bijzondere context' waarin het duel tussen beide clubs wordt afgewerkt. De oorlog in het Midden-Oosten is daarvan de belangrijkste factor, maar ook het feit dat op de avond voor de wedstrijd de Kristallnacht wordt herdacht speelt een rol.

Op woensdagavond waren meer dan 1200 politiemensen op de been om de situatie in de stad beheersbaar te houden, zo valt te lezen in de brief. Na middernacht zijn dat er nog steeds meer dan 500. De exacte aantallen zijn nog niet te melden, omdat de registratie van het aantal politiefunctionarissen dat heeft overgewerkt, nog niet voltooid is. Desondanks komt het in de nacht van woensdag op donderdag tot meerdere incidenten in het centrum.

Op de wedstrijddag wordt om 11.00 uur een extra vergadering van de driehoek ingelast, waarin de zorgen om agressie van Maccabi-supporters én de reactie van onder meer de taxichauffeurs daarop aan bod komen. De driehoek overweegt extra maatregelen te nemen, maar speelt daarnaast ook met de gedachte om het duel helemaal af te blazen: "De driehoek bespreekt de mogelijkheden om de wedstrijd alsnog te verbieden." Dat blijkt echter niet haalbaar: "Behalve dat daarvoor de juridische onderbouwing mist, concludeert de driehoek dat de situatie in de stad dan onhoudbaar zal worden omdat er al grote aantallen supporters in de stad zijn", leest het.

De wedstrijd gaat uiteindelijk dan ook 'gewoon' door. Ajax wint in de Johan Cruijff ArenA afgetekend met 5-0 van de Israëlische club, rond het duel zelf vinden geen noemenswaardige incidenten plaats. Dat geldt helaas niet voor de nacht van donderdag op vrijdag. Enerzijds gedragen Maccabi-supporters zich agressief in het gebied rond de Dam ("Een deel loopt met stokken in de hand en pleegt vernielingen"), anderzijds worden zij aangevallen door 'relschoppers' die zich 'verplaatsen in kleine groepen, te voet, per scooters of auto' en die kort na de aanvallen 'weer verdwijnen'.

