Israëlische voetbalfans verbranden Nederlandse en Palestijnse vlag

In Israël is het laatste woord nog niet gezegd over de gebeurtenissen in Amsterdam na het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Verschillende Instagram-accounts publiceren een video van supporters van Maccabi Haifa, die vrijdag tijdens het duel met Hapoel Jeruzalem (0-0) probeerden een Palestijnse en Nederlandse vlag in brand te steken.

Het verbranden van de Nederlandse vlag is een reactie op de mishandelingen van meerdere Israëlische fans in Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de politie belandden vijf personen in het ziekenhuis. Zij waren de volgende ochtend allemaal ontslagen.

Meer aandacht voor misdragingen Maccabi-fans

Artikel gaat verder onder video

De Instagram-accounts vragen ook aandacht voor misdragingen van Israëlische fans in Nederland. Sommige Maccabi-fans waren in Amsterdam zelf ook ‘op oorlogspad’, meldde het Algemeen Dagblad zondag al. Er is inmiddels in de Nederlandse media wat meer aandacht voor die kant van het verhaal, nadat FCUpdate vrijdag al diverse misstanden opsomde. Ook journalist Chris Klomp en RTL Nieuws besteedden daar aandacht aan.

Fans van Maccabi scandeerden in Amsterdam teksten als ‘laat de IDF winnen, fuck de Arabieren’ en ‘er zijn geen scholen meer in Gaza, want er zijn geen kinderen over’. Ook werden Palestijnse vlaggen van ramen getrokken in Amsterdam en zou een taxi zijn aangevallen. In de Johan Cruijff ArenA floten de Israëlische supporters tijdens het moment stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het noodweer in Spanje.

Ultra's Maccabi hebben gewelddadige reputatie

Op een persconferentie van de Amsterdamse driehoek zei burgemeester Halsema vrijdagmiddag dat de aanhang van Maccabi in het algemeen bekendstaat als rustig. Maar de ultra’s van Maccabi hebben een gewelddadige reputatie: in eigen land vallen ze onder meer anti-Benjamin Netanyahu-demonstranten aan waarbij leuzen worden gescandeerd als ‘dood aan alle Arabieren’.

Peter Holla, politiechef van de Regionale Politie Eenheid Amsterdam, bevestigde op de persconferentie dat er woensdag misdragingen waren van Maccabi-fans. “Door Maccabi-supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehaald en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt een Palestijnse vlag in brand gestoken”, zei hij onder meer.

Vijf personen in ziekenhuis beland

Donderdag waren er overdag ‘vechtpartijen over en weer’ en ‘zoekgedrag van tegenstanders’, maar wist de politie de groepen ‘in het algemeen uit elkaar te houden’. Donderdagnacht gingen pro-Palestijnse Amsterdammers echter op zoek naar Maccabi-fans en werden die ‘op verschillende plekken in de stad ernstig mishandeld’.