Grote ingreep rond Besiktas - Maccabi Tel Aviv na onrust in Amsterdam

De Europa League-wedstrijd tussen Besiktas en Maccabi Tel Aviv van donderdag 28 november wordt in Debrecen (Hongarije) afgewerkt. Bij die wedstrijd zijn geen toeschouwers aanwezig, zo maken de UEFA en Besiktas maandagavond bekend.

Het ontbreken van publiek heeft te maken met de recente gebeurtenissen in Amsterdam na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi. Dat het duel tussen Besiktas en Maccabi niet in Turkije gespeeld zou worden, was vier dagen vóór Ajax – Maccabi al bekendgemaakt. Toen liet Besiktas weten dat de wedstrijd om veiligheidsredenen in een 'neutraal land' zou worden gespeeld.

Besiktas maakt nu bekend dat Hongarije als enige land heeft ingestemd met de organisatie van de wedstrijd. Aanvankelijk gaven de lokale autoriteiten in Hongarije toestemming voor de aanwezigheid van supporters, maar daar kwamen ze maandag op terug. "Daarbij is verwezen naar de gebeurtenissen die plaatsvonden in Amsterdam", zo meldt Besiktas in een statement. Zodoende blijven de deuren van het Nagyerdei Stadion in Debrecen gesloten.

"Om eventuele overlast te voorkomen, verzoeken wij onze fans vriendelijk om geen reisplannen te maken voor de betreffende wedstrijd", zo stelt Besiktas tot slot. Maccabi speelt later in de Europa League nog tegen RFS (thuis), Bodø/Glimt (uit) en FC Porto (thuis).