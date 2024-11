Beelden uit 2016: Maccabi-fans gedragen zich walgelijk in Amsterdam

Op sociale media gaan beelden rond van een eerder bezoek van Maccabi Tel Aviv-supporters aan Amsterdam. Op de beelden, gemaakt in 2016, is te zien dat de fans op de Dam een verwerpelijk lied zingen over een rivaliserende club, Hapoel Tel Aviv.

Maccabi-fans waren in oktober 2016 in Nederland voor de Europa League-wedstrijd tegen AZ (1-2 zege). Ze verzamelden in Amsterdam, waar ze op de Dam een lied zongen over Hapoel Tel Aviv. Die club staat bekend als een socialistische arbeidersclub.

In het lied worden de fans van Hapoel onder meer 'hoeren van de Arabieren' genoemd en wordt gezongen: 'We gaan jullie neuken, dan drinken we jullie bloed. We hangen iedere communist die hier komt publiekelijk op, we gaan jullie meisjes verkrachten, en roepen dan: vandaag is jullie dood, Hapoel."

In het lied wordt gezongen over ‘gate 5’. Dat is een verwijzing naar een sectie van het Bloomfield Stadion in Tel Aviv waar de ultra’s van Hapoel zitten. Het Bloomfield Stadion wordt door zowel Hapoel als Maccabi gebruikt. Als Maccabi een thuiswedstrijd speelt, dan is gate 5 het uitvak.

Kwetsende liederen over Hapoel worden overigens niet alleen door Maccabi-supporters gezongen, maar ook door fans van andere clubs ingezet. Beitar Jeruzalem-supporters zingen bijvoorbeeld geregeld: "Hapoel wordt overal in het land gehaat. Ze vertegenwoordigen Israël niet. Het zijn communisten, hoeren, Arabieren, mogen ze branden."

Fans Ajax en Maccabi Tel Aviv feestten samen

Op andere beelden uit 2016 is te zien dat fans van Ajax en Maccabi samen feestten op de Dam. Tijdens de wedstrijd tegen AZ werd vanuit het uitvak zelfs ‘Ajax Amsterdam’ gezongen door de meegereisde Israëliërs. Ajax en Maccabi speelden donderdag tegen elkaar in de Europa League (5-0). Na de wedstrijd kwamen de nodige beelden naar buiten van Israëlische fans die in Amsterdam werden mishandeld en van misdragingen van de Israëliërs.