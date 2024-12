Steijn laat frustraties de vrije loop: ‘Het is gewoon heel vervelend’

heeft een heel vervelende wedstrijd achter de rug met FC Twente op bezoek bij AZ (1-0). De topscorer van de Eredivisie heeft het idee dat spelers van beide ploegen alleen maar op de grond lagen, terwijl scheidsrechter Joey Kooij in zijn beleving om alles floot.

Kort na de nederlaag op bezoek bij AZ krijgt Steijn in gesprek met Hans Kraay junior bij ESPN de vraag hoe hij de avond heeft beleefd. “Een hele frustrerende avond, ik heb me aan best wel veel dingen geërgerd”, is de middenvelder duidelijk. “Mijn eigen spel, de spelers van AZ, de scheidsrechter, aan onze spelers”, somt hij op. “Ik heb het idee dat iedereen deze wedstrijd alleen maar op de grond heeft gelegen en het een hele saaie wedstrijd was voor de neutrale toeschouwer.”

Kraay vraagt vervolgens welke tegenstander precies voor irritatie zorgde bij Steijn. “Dat zijn er wel een hoop”, lacht de topscorer van de Eredivisie. Hierbij doelt hij mogelijk onder meer op Wouter Goes, die er bij de fans van FC Twente én AZ flink van langs kreeg voor zijn gedrag. Steijn benadrukt dat het in ieder geval niet om Jordy Clasie gaat, met wie hij aan het begin van de wedstrijd wat onenigheid had. “Daar had ik een mooi momentje mee, wat topvoetbal is. Dat vind ik ook alleen maar mooi.”

Waar zit de irritatie bij Steijn dan precies? “Omdat het spel gewoon de hele tijd stilligt. Het ligt de hele tijd stil, voor alles wordt gefloten, ze gaan alleen maar op de grond liggen voor niks, een gele kaart voor niks, het is gewoon heel vervelend”, laat de 23-jarige rechtspoot zijn emoties de vrije loop. Toch vond hij Kooij niet slecht fluiten. “Maar je kunt best wel wat door laten spelen. En ik vond van AZ, en van ons ook, dat je denkt: ‘Kom op jongens, sta op, voetbal gewoon een beetje’”, besluit hij het onderwerp.

Van Gangelen relativeert uitspraken Steijn

Direct na het interview gaat Jan Joost van Gangelen in De Eretribune in op de uitspraken van Steijn. “Hij doet nu net of het echt een rollebolwedstrijd was en dat kan gevoelsmatig natuurlijk zo zijn, maar het valt reuze mee”, stelt de presentator, die direct in de cijfers is gedoken. “63 minuten zuivere speeltijd, absoluut niet bijzonder weinig. 23 overtredingen in totaal, is ook niet extreem hoog.” Marciano Vink beaamt ook dat hij zich niet kan vinden in de uitspraken van Steijn.

