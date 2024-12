Van Wolfswinkel richt zich tijdens interview ineens tot fans van AZ

ging zaterdagavond met FC Twente onderuit bij AZ (1-0). De aanvoerder van de bezoekers kreeg in de slotfase nog een grote kans op de gelijkmaker, maar een geweldige tackle van Jordy Clasie voorkwam dat. Tijdens het interview na afloop van de wedstrijd richt de spits zich ineens tot de fans van AZ.

Van Wolfswinkel had enkele minuten voor het einde de gelijkmaker op zijn schoen, maar een uiterste sliding van Clasie voorkwam dat de aanvaller uit kon halen. Na afloop van de wedstrijd is hij hier nog zichtbaar teleurgesteld over, terwijl hij zich bij Hans Kraay junior meldt voor het interview met ESPN. Het gesprek begint vanzelfsprekend over de kans, waarbij Van Wolfswinkel eerst een vraag heeft voor de analist.

“Is die clean, die sliding?”, vraagt de aanvaller aan Kraay, aangezien hij ook contact voelde bij het moment. Wanneer de oud-prof dit bevestigt, kan Van Wolfswinkel alleen maar concluderen dat het dan een goede tackle was. “Hij raakt mijn voet en de bal, dan is het net even kijken wat eerst. Maar ik had hem nooit zien aankomen. Dus het is balen.”

Van Wolfswinkel richt zich tot publiek

Terwijl Van Wolfswinkel luistert naar de uitleg van Kraay over de sliding van Clasie, wordt hij vanuit het thuisvak naast de interviewlocatie geroepen. “Jongens, even rustig. Ik kom zo, ja?”, zegt de spits terwijl hij zich richt tot de fans van AZ. Uiteindelijk hield de aanvoerder van Twente het na het interview bij het omhoogsteken van zijn hand naar de tribune terwijl hij zich richting de catacomben begeeft.

