Besiktas weigert Europa League-wedstrijd tegen Twente in Enschede te spelen

Besiktas is niet van plan de Europa League-wedstrijd tegen FC Twente op 30 januari 2025 in de Grolsch Veste te spelen in verband met de veiligheid, zo maakt de club bekend via een statement. De Turkse topclub heeft een verzoek hiervoor ingediend bij de UEFA.

FC Twente neemt het op donderdag 30 januari 2025 in eigen huis op tegen Besiktas in de laatste speelronde van de competitiefase van de Europa League. Enschedese burgemeester Roelof Bleker nam op 17 december de beslissing dat er geen fans van de Turkse club welkom zijn in de Grolsch Veste. Besiktas werd enkele dagen later van deze beslissing op de hoogte gesteld. De reden voor de beslissing is het gedrag van de fans van Besiktas in het verleden.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Steijn laat frustraties de vrije loop: ‘Het is gewoon heel vervelend’

Besiktas schrijft op de clubwebsite dat vicepresidenten Onur Göçmez en Mete Vardar in het overleg bij Bleker hebben aangedrongen dat ze maatregelen zouden nemen om de veiligheid te waarborgen. Dat was voor de burgemeester niet voldoende, dus bleef hij erbij de Turkse fans te weren. Doordat Roelofs de veiligheid in Enschede niet kan garanderen, weigert Besiktas nu om de wedstrijd in de Grolsch Veste te spelen.

LEES OOK: Studio Voetbal: Alleen Afellay noemt géén PSV'er als beste speler van de eerste seizoenshelft

Besiktas dient verzoek in bij UEFA

“Wij willen het publiek graag informeren dat wij bij de UEFA een aanvraag hebben ingediend om de Europa League-wedstrijd FC Twente – Besiktas te laten spelen in een andere stad of land waar de fans van beide clubs op een vriendelijke en veilige manier op de tribune kunnen zitten”, leest het statement van de Turkse topclub. Of de UEFA voornemens is naar het verzoek van Besiktas te luisteren, is nog niet bekend.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bizarre actie van Bas Kuipers, nadat hij Sven Mijnans in de edele delen raakt

Een aparte actie van Bas Kuipers in de blessuretijd van de wedstrijd tussen AZ en FC Twente.