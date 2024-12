Studio Voetbal: Alleen Afellay noemt géén PSV'er als beste speler van de eerste seizoenshelft

Ibrahim Afellay is zondagavond in Studio Voetbal de enige analist die géén PSV'er als beste Eredivisiespeler van de eerste seizoenshelft noemt. De andere tafelgasten, Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk en Theo Janssen, komen elk met een andere sterkhouder van de koploper uit Eindhoven op de proppen, maar Afellay houdt het op FC Twente-speler , de topscorer van de Eredivisie.

Janssen krijgt als eerste de beurt en noemt Noa Lang: "Omdat ik dat een van de weinige spelers in de Nederlandse competitie vind die absoluut een stap omhoog kan", zegt het Vitesse-icoon. "Omdat hij voetbalintelligent is en wat hij aangeeft in zijn interview, dat hij zegt dat hij op intuïtie speelt. In de top zie je veel spelers op zijn positie die dat doen, ik denk dat hij dat ook in een grotere competitie zou kunnen", meent Janssen, die wel toegeeft dat hij Lang vooral 'in potentie' de beste van de competitie vindt: "Het is niet dat hij nou een geweldig seizoen heeft gedraaid tot nu toe." Van der Vaart noemt Lang 'een momentenvoeballer' maar denkt tevens dat er 'zoveel meer in zit' voor de dribbelaar.

Vervolgens mag Van der Vaart zijn nummer één onthullen. De oud-Ajacied kiest voor Langs ploeggenoot Ismail Saibari. "Ik twijfel af en toe aan hem, of hij de echte absolute top aan kan, maar hij heeft de meeste impact gehad." Van Hooijdonk komt met de derde PSV'er die genoemd wordt: Malik Tillman. "Je ontkomt er niet aan, toch? PSV was oppermachtig en voor mij was Tillman de beste speler van de eerste seizoenshelft. Hij is zó veelzijdig", aldus Pi-Air. "Hij heeft álles: scorend vermogen, hij heeft - een beetje tegen zijn zin in - op zes gestaan, box-to-box...", somt de oud-international op. Van der Vaart vult aan: "Door hem hoor je bijna niemand meer over Joey Veerman, eigenlijk."

Als laatste is Afellay aan de beurt: de enige oud-PSV'er aan tafel blijkt als enige een speler van een andere club te hebben gekozen: Sem Steijn. "Het is ook afhankelijk in welke context het wordt gezegd, want die jongens die nu worden opgenoemd, daar ben ik het ook mee eens. Maar Steijn heeft op mij de meeste impact gemaakt. Ik vind het wel knap van die jongen, hoe hij in een toch niet al te best elftal met twaalf goals en vier assists zo'n impact heeft", aldus Afellay.

Malik Tillman, Sem Steijn, Ismael Saibari, Noa Lang of toch iemand anders? 🤔



In Studio Voetbal kiezen de analisten hun beste eredivisie-speler van de eerste seizoenshelft.



Wie springt er voor jou bovenuit? ⤵️ pic.twitter.com/AYjYGrrOlP — NOS Sport (@NOSsport) December 22, 2024

Wie vond jij de beste Eredivisie-speler van de eerste seizoenshelft? Laden... 3.1% Noa Lang 11.1% Ismail Saibari 46.7% Malik Tillman 26.5% Sem Steijn 12.5% Anders, namelijk... 415 stemmen

