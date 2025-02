Kraay staat oog in oog met Feyenoord-speler: ‘Ik schrok van hem!’

Hans Kraay junior heeft zaterdagavond voor het eerst gesproken met , na afloop van de zege van Feyenoord op Almere City (2-1). De analist geeft een dag later aan ‘geschrokken’ te zijn van hoe volwassen de achttienjarige verdediger overkomt in zijn interviews.

Feyenoord beleefde zaterdag een zeer lastige wedstrijd in eigen huis tegen hekkensluiter Almere City. Uiteindelijk stapten de Rotterdammers als winnaar van het veld, mede dankzij Read. De talentvolle rechtsback, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft in De Kuip, nam bij beide treffers van de thuisploeg de assist voor zijn rekening. Door de zege klom Feyenoord naar plek drie in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord bevestigt: Robin van Persie keert als hoofdtrainer terug in De Kuip

Na afloop van de wedstrijd verzorgde Kraay voor ESPN de interviews met de spelers van Feyenoord en Almere City, waaronder met Read. Het was de eerste keer dat de analist de jonge rechtsback sprak, zo vertelt hij een dag later bij Goedemorgen Eredivisie. “Ik schrok van hem, dat ik tegenover hem stond”, geeft Kraay direct aan nadat hij het interview terugziet. “Ik had hem nog nooit gesproken. Achttien! Deze jongen praat als iemand van 38”, spreekt de verslaggever zijn verwondering uit.

LEES OOK: Van Persie moet aan de bak bij Feyenoord, door één naam gaat al een streep: 'Volledig op dood spoor'

Kraay benadrukt dat hij alles wat hij daarvoor heeft gezegd op een positieve manier bedoelt. “Er staat iemand, die geeft even antwoord en zo is het”, legt de oud-voetballer dat uit. Sjoerd Mossou voegt eraan toe dat Read ook speelt alsof hij al jaren profvoetballer is, waar Kraay het mee eens is. “Maar, achttien jaar!”, spreekt de analist nog een keer zijn verwondering uit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Robin van Persie moet direct één enorme eis op tafel leggen bij Feyenoord'

Hugo Borst vindt dat Robin van Persie één cruciale eis moet stellen aan Feyenoord.