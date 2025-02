Feyenoord bevestigt: Robin van Persie keert als hoofdtrainer terug in De Kuip

Feyenoord bevestigt via de officiële kanalen dat Robin van Persie als hoofdtrainer terugkeert in De Kuip. De 41-jarige oud-speler van de Rotterdammers komt over van sc Heerenveen, waar hij sinds afgelopen zomer voor de groep stond en nog een contract had tot medio 2026. Met de komst van Van Persie heeft Feyenoord de zoektocht naar een opvolger voor de vorige week ontslagen Brian Priske binnen twee weken voltooid. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal begint maandag aan zijn nieuwe klus en zet dan ook zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2027. René Hake is aangesteld als de assistent van Van Persie.

Van Persie was als speler in twee verschillende periodes actief als speler van Feyenoord. Tussen 2001 en 2004 beleefde de in Rotterdam geboren aanvaller in De Kuip zijn doorbraak in het betaald voetbal, waarmee hij de weg plaveide voor een fraaie loopbaan. Na omzwervingen in Engeland (Arsenal, Manchester United) en Turkije (Fenerbahçe) keerde het kind van de club in 2018 terug op het oude nest, om zijn voetbalschoenen een jaar later aan de wilgen te hangen.

Na zijn actieve loopbaan ging Van Persie als jeugdtrainer aan de slag bij Feyenoord. Afgelopen zomer besloot hij echter dat het tijd was om op eigen benen te gaan staan en verkaste hij naar Friesland. Met sc Heerenveen beleefde de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal een vooralsnog wisselvallig seizoen. Van Persie laat de club achter op de negende plaats in de Eredivisie, met een negatief doelsaldo van -15. Dieptepunten onder zijn bewind vormden de 9-1 nederlaag bij AZ en de uitschakeling in het toernooi om de KNVB Beker door toedoen van de amateurs van Quick Boys. Daar staat tegenover dat het Heerenveen van Van Persie in december nog met 1-0 te sterk was voor regerend landskampioen PSV.

Namen Van Bommel, Ten Hag, Pusic en Schreuder gingen rond

Feyenoord nam afgelopen zomer afscheid van succestrainer Arne Slot, de keuze voor Priske als zijn opvolger bleek achteraf geen gelukkige. Hoewel de Rotterdammers onder de Deen uitstekende resultaten boekten in de Champions League, zakte het door aanhoudend blessureleed geteisterde elftal in de Eredivisie regelmatig door het ijs. Vorige week maandag viel, na weken van aanhoudende geruchten, het doek voor Priske. Pascal Bosschaart, de trainer van Feyenoord Onder 21, nam de afgelopen wedstrijden op interim-basis de honneurs waar en slaagde erin om de club ten koste van AC Milan naar de achtste finales van de Champions League te loodsen. Ondertussen gonsde het van de geruchten over de definitieve opvolging van Priske. In eerste instantie gingen namen als Mark van Bommel, Erik ten Hag, Marino Pusic en Dick Schreuder rond in het geruchtencircuit. Afgelopen week werd duidelijk dat Van Persie eveneens tot de kandidaten behoorde. "Hij ligt wel goed bij alle partijen", verwees clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International naar de interne strijd tussen directeur Dennis te Kloese, de raad van commissarissen en andere invloedrijke groeperingen zoals de Vrienden van Feyenoord.

