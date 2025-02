Grote vraagtekens bij Van Persie en Feyenoord: 'Dat is toch héél raar?'

Is Robin van Persie wel de juiste keuze voor Feyenoord? Het panel van Voetbalpraat op ESPN zet grote vraagtekens bij het terughalen van de oud-aanvaller, die momenteel bij sc Heerenveen voor het eerst op eigen benen staat op het hoogste niveau. "Ik vind het niet logisch", zegt oud-prof Anco Jansen.

Het lijkt een kwestie van tijd dat Feyenoord de razendsnelle terugkeer van Van Persie wereldkundig maakt. Journalist David Ornstein van het gezaghebbende The Athletic verwacht zelfs vandaag (donderdag) al witte rook vanuit De Kuip. De 41-jarige trainer zou assistent Brian Pinas en video-analist Yöri Bosschaart meenemen van Heerenveen naar Rotterdam-Zuid, terwijl René Hake, tot oktober vorig jaar de rechterhand van Erik ten Hag bij Manchester United, als als ervaren assistent zal worden toegevoegd aan de technische staf.

LEES OOK: ESPN: Van Persie heeft speciale 'Feyenoord-clausule'

Artikel gaat verder onder video

Jansen noemt de aanstelling van Van Persie 'niet logisch'. "Ze hadden hem al in huis. Ze hebben ervoor gekozen om hem te laten gaan. Of dat nou de keuze van de club was, van Van Persie of gezamenlijk. Dan moet een jonge trainer ervaring opdoen. Om hem dan na een halfjaar voor een transfersom, vind ik heel gek. En ik vind niet dat hij het nou zo ongelooflijk goed gedaan heeft, bij Heerenveen."

'Van Persie heeft geen van zijn spitsen aan het werk gekregen in Heerenveen'

"Er is best wel veel misgegaan bij Heerenveen", vervolgt Jansen. "Ze hebben niet geweldig gespeeld, hij heeft geen van zijn spitsen aan het werk gekregen, met een van zijn betere spelers - Simon Olsson - lag hij niet lekker, die is vertrokken. Het gedoe met die keepers, en Quick Boys...", somt de oud-prof op. "Dan is het toch wat vroeg om na een half jaar te zeggen: Die moet het nu bij Feyenoord gaan doen?", vraagt Jansen zich hardop af. Danny Koevermans is het daarmee eens: "Dit geeft alleen maar aan hoe opportunistisch de voetbalwereld is. Nee, ik snap het ook niet", zegt de oud-spits. "Het is gewoon de naam Van Persie. Mensen binnen Feyenoord willen hem daar graag zien, dan is één en één ineens twee geworden."

LEES OOK: Keuze van Feyenoord voor Van Persie zorgt voor verbazing: 'Het is vroeg'

Ook Koevermans vindt niet dat Van Persie in Friesland heeft aangetoond dat hij klaar is voor het hoofdtrainerschap in De Kuip. "Hij kwam met de nodige bravoure binnen. Hij zou het anders doen, tussen keepers kiezen en een huis bouwen. Uiteindelijk heeft hij een paar mooie resultaten geboekt, en een paar ook niet. Het is gewoon het opportunisme in de voetbalwereld', herhaalt Koevermans. "Voor de toekomst hoeft het ook helemaal niet slecht te zijn", stelt Jansen. "Maar het is toch héél raar, als je iemand die je al had. Waarvan je zegt dat hij ervaring moet opdoen, zó snel terughaalt. Terwijl er binnen dat half jaar niets is gebeurt waarvan je zegt: Hé, dat is nou superinteressant."

🚨 Feyenoord on verge of appointing Robin van Persie as head coach. 41yo currently leading Heerenveen but agreement between all parties expected to be struck on Thursday for ex-Arsenal + Man Utd striker to succeed Brian Priske at #Feyenoord @TheAthleticFC https://t.co/xJgmaox7HB — David Ornstein (@David_Ornstein) February 19, 2025

Wat vind jij: is Robin van Persie de juiste keuze voor Feyenoord? Laden... 42.6% Ja 57.4% Nee 993 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.