'Feyenoord heeft keuze gemaakt in trainerszoektocht: club legt contact met interessant duo'

Feyenoord wil het duo Robin van Persie - René Hake aantrekken als nieuwe trainers van de hoofdselectie. Eerstgenoemde staat nu aan het roer bij sc Heerenveen, terwijl Hake assistent was van Erik ten Hag tijdens zijn periode bij Manchester United.

1908.nl weet dat Feyenoord officieel contact heeft gezocht met Van Persie en Hake om de rol van Brian Priske en nu Pascal Bosschaart over te nemen als hoofdcoach. Volgens de nieuwssite is Sports Entertainment Group, de belangenbehartiger van zowel de trainer van Heerenveen als de voormalige assistent van Ten Hag, namelijk al benaderd.

Hake was onlangs al aanwezig in De Kuip toen Bayern München in de Champions League op bezoek kwam (3-0). Dat was tevens rond het ontslag van Brian Priske, dus mogelijk had Feyenoord toen al contact met de 53-jarige oefenmeester. Hake heeft twee jaar ervaring als hoofdtrainer van FC Utrecht en was voor dezelfde periode verantwoordelijk voor de selectie van Go Ahead Eagles. Na deze avonturen koos hij voor een stap naar buitenland, al liep de samenwerking met Ten Hag niet uit op een groot succes.

Waar Hake momenteel niet aan een club verbonden is, is de situatie van Van Persie wat complexer. De trainer en voormalig speler van Feyenoord is momenteel actief bij Heerenveen en heeft daar nog een contract tot medio 2026. Dat betekent dat Feyenoord hoogstwaarschijnlijk een geldbedrag moet betalen aan de Friezen om de trainer los te weken. Van Persie zou dan de hoofdtrainer worden van de Rotterdammers, met Hake als assistent. Mogelijk ziet de clubleiding dit ook als een manier om de nog onervaren oud-international bij te laten staan door iemand die meer jaren meeloopt in de voetballerij.

Volgens 1908.nl is Feyenoord zeer concreet voor zowel Van Persie als Hake. Mocht het duo door de club worden ingelijfd, blijven Etiënne Reijnen en John de Wolf waarschijnlijk deel uitmaken van de technische staf. De toekomst van de positie van interim-trainer Pascal Bosschaart is een stuk ongewisser.

Update: VI weet wanneer Van Persie bij selectie komt

Feyenoord zou Van Persie aan het einde van het seizoen willen overnemen van Heerenveen, weet Voetbal International. Het is daarmee onduidelijk wie tot aan het einde van het seizoen de trainer zal zijn in Rotterdam. Aangezien het aanhouden van Bosschaart flinke straffen met zich mee kan brengen, lijkt Hake voorlopig voor de groep zetten een voorname optie.

AD spreekt 1908 en VI tegen

Er is onduidelijkheid over de aantrekkingstermijn van Van Persie. Volgens 1908 en Voetbal International moet de oud-international aan het eind van het seizoen naar Feyenoord komen, terwijl het Algemeen Dagblad meent dat RvP per direct in beeld is.

