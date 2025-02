In één specifiek scenario dreigt er een puntenstraf voor Feyenoord

Pascal Bosschaart zou het liefst het seizoen afmaken bij Feyenoord, maar de kans dat dat ook echt gaat gebeuren lijkt minimaal. De KNVB kan namelijk flinke boetes én puntenstraffen opleggen aan de Rotterdammers als zij doorgaan met een coach zonder de benodigde papieren.

Op 12 februari stond Bosschaart voor het eerst als eindverantwoordelijke langs de lijn tijdens Feyenoord - AC Milan (1-0). Op basis van de reglementen mag iemand zonder een UEFA PRO-diploma vier weken als interim-trainer fungeren, weet Pieter Zwart van Voetbal International. Dat betekent dat Bosschaart tot 12 maart bij Feyenoord de lijnen mag uitzetten. Op die datum worden de laatste returns van de achtste finales gespeeld, of te wel: Bosschaart zou die wedstrijden nog kunnen meemaken als trainer van de club.

Als Feyenoord daarna besluit om langer door te gaan met de Rotterdammer, zal de club straffen moeten accepteren. Dat zal waarschijnlijk gaan om een bedrag van 10.000 euro. Blijft Feyenoord dan alsnog in zee met Bosschaart, dan volgen er ernstigere straffen, zoals te lezen is in de KNVB-reglementen. "Indien de licentiehouder structureel niet voldoet aan de gestelde licentie-eis kan de licentiecommissie als sanctie punten in mindering brengen en uiteindelijk overgaan tot het intrekken van de licentie."

Dat lijkt de moeite niet waard voor Feyenoord. Wel zou er eventueel dispensatie kunnen worden aangevraagd voor Bosschaart, zoals Valentijn Driessen ook graag zou zien. Daar komt echter een heel proces bij kijken. "Indien een BVO een dispensatieverzoek, dat betrekking heeft op de hoofdtrainer of assistent-trainer, ter goedkeuring voorlegt aan de licentiecommissie zal eerst advies worden ingewonnen bij het bestuur van de coaches betaald voetbal alvorens een dergelijk verzoek doorgezet wordt aan de licentiecommissie." Het is dan ook even afwachten wat Feyenoord gaat besluiten.

