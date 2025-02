Triomferende Bosschaart neemt zichzelf niet zo serieus na San Siro-spektakel: 'Ze horen loze kreten'

Pascal Bosschaart is zeer tevreden met de prestatie van Feyenoord in Milaan. De Rotterdammers waren de underdog in het terugduel met AC Milan, maar wisten er toch een gelijkspel uit te slepen (1-1). Daarmee mogen zij in de volgende ronde aantreden tegen ofwel Arsenal, ofwel Internazionale. Toch neemt de interim-trainer zichzelf niet al te serieus.

Na het ontslag van Brian Priske moet Feyenoord op zoek naar een nieuwe trainer. De namen van onder andere Robin van Persie en Marino Pusic circuleren, maar in de tussentijd moet Het Legioen het doen met Pascal Bosschaart. De interim-trainer heeft echter niet de benodigde papieren en kan dus niet al te lang zijn positie behouden.

De trainer neemt zichzelf dan ook niet al te serieus, ondanks het bereiken van de laatste zestien in de Champions League. "Na de trainerswissel is er een onbekend iemand voor de groep komen te staan, die af en toe misschien wat loze kreten erin gooit. Dat is voor hen lastig, al denk ik wel dat we open en transparant zijn."

Feyenoord verloor de laatste tijd van Ajax, PSV en Lille en speelde gelijk tegen NAC Breda. Bovendien zijn er veel blessures in de selectie, waardoor Bosschaart dinsdagavond met een uitgedund elftal moest aantreden. Toch haalde Feyenoord het benodigde resultaat. Daar is Bosschaart trots op. "Dit toont dat de ploeg karakter heeft. Dat is denk ik waar ik het meest trots op ben. Je moet niet vergeten dat we uit een moeilijke fase komen, we heel veel kritiek hebben gehad."

