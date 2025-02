'Aanfluiting' gespot bij Feyenoord: speler stelt zich tegen AC Milan allesbehalve solidair op

Feyenoord leeft in een hosannasfeer nadat het AC Milan dinsdag in de Champions League uitschakelde, maar lang niet alles ging goed tijdens dat duel. Zo is Marciano Vink zeer streng voor , die allesbehalve goed inviel.

Stengs viel in de 75e minuut in voor Hugo Bueno, die tijdens de wedstrijd soms als linksbuiten en soms als middenvelder fungeerde. De invalbeurt van de achtvoudig Nederlands international kon Vink totaal niet bekoren, zo laat hij weten bij Voetbalpraat. "Dat was echt een aanfluiting. Ik vond hem gewoon slecht."

De aanvallende middenvelder annex buitenspeler, die eerder voor AZ en OGC Nice speelde, leverde volgens de analist veel te weinig inzet. "Hij komt erin en ik denk dat hij twintig minuten heeft lopen wijzen naar iedereen, waar ze wel of niet moesten dekken. Zelf pakte hij niemand op. Elk gevaar (van AC Milan, red.) gebeurde achter zijn rug met lopende spelers."

Op enkele momenten na beleefde Stengs een matige invalbeurt, zo stelt Vink. "Met twee, drie ballen heeft hij de rust bewaard en is hij aanspeelbaar geweest. Maar als je een 1-1 wil verdedigen en je met elf tegen tien staat, kan het niet zo zijn dat je in twintig minuten niemand hebt opgepakt. Niet één keer." Stengs kwam tijdens deze Champions League-ontmoeting terug van een blessure en dat was duidelijk zichtbaar. "Ik zag gewoon aan zijn motoriek en zijn bewegen dat hij nog niet is waar hij moet zijn." Vink is van mening dat de Feyenoorder niet in deze wedstrijd zijn rentree had moeten maken. "Waarom zou je een speler van 20% brengen voor iemand die nog 75/80% kan leveren? Toen Bueno gewisseld werd, vond ik hem een van de nuttigste spelers op het veld."

De analist van ESPN zet ook zijn vraagtekens bij de mentaliteit van de creatieve speler. Volgens Vink had Stengs veel meer strijd moeten leveren tijdens zijn korte invalbeurt. "In het hedendaagse voetbal zijn er ook momenten waarop verwacht wordt dat je goed druk gaat zetten of iemand gaat afjagen. Je ziet dat hij (Stengs, red.) overal afstand houdt. Dat kan niet. Je kan geen tegenstander een voorzet laten geven. Als je twintig minuten invalt, moet je twintig minuten vol gas kunnen gaan."

