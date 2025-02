ESPN: Van Persie heeft speciale 'Feyenoord-clausule'

Robin van Persie heeft een 'Feyenoord-clausule' in zijn contract staan, zo meldt ESPN. In het sc Heerenveen-contract van de voormalig Oranje-international is 'enige vorm van regelgeving' opgenomen, waardoor Van Persie relatief eenvoudig de overstap naar De Kuip kan maken.

Eerder deze woensdag werd bekend dat Feyenoord in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Brian Priske is uitgekomen bij het trainersduo Robin van Persie en René Hake. Laatstgenoemde moet daarbij de rechterhand worden van de oud-spits van Feyenoord. Het is de bedoeling dat Van Persie na de wedstrijd van Feyenoord tegen Almere City instapt in De Kuip.

Van Persie tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2026 bij sc Heerenveen, waardoor de Friezen recht hebben op een afkoopsom. Wel zou er in het contract van de 41-jarige Rotterdammer 'enige vorm van regelgeving' zijn opgenomen. Dat zou een terugkeer van de oefenmeester in Rotterdam, die vorig kalenderjaar zijn UEFA Pro-diploma behaalde, moeten bespoedigen.

Bij Feyenoord werkte Van Persie in het verleden als spitsentrainer en coachte hij meerdere jeugdteams. Sinds dit seizoen staat de 102-voudig Oranje-international voor de groep als trainer bij sc Heerenveen. Met de Friezen wist Van Persie van de 23 Eredivisie-wedstrijden er zeven winnend af te sluiten. Zesmaal werd er gelijkgespeeld en tien keer trok sc Heerenveen aan het kortste eind. In de TOTO KNVB Beker werd de Friese club in de achtste finales uitgeschakeld door Quick Boys.

ESPN noemt opvolgers voor Van Persie bij sc Heerenveen

De zendgemachtigde van de Eredivisie noemt de namen van Robin Veldman en Ole Tobiasen als mogelijke opvolgers van Van Persie bij sc Heerenveen. Eerstgenoemde is momenteel trainer van de beloftenploeg van Club Brugge, terwijl Tobiasen, in het verleden assistent-trainer van Kees van Wonderen en Johnny Jansen bij sc Heerenveen, momenteel trainer is van Ajax Zaterdag 2.

