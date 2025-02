'Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met Hake'

René Hake heeft een principeakkoord bereikt met Feyenoord, meldt 1908.nl. Het is de bedoeling dat de 53-jarige oefenmeester, die momenteel clubloos is, spoedig zijn handtekening zal gaan zetten onder een verbintenis, waarna hij direct aansluit bij de Rotterdamse club.

Feyenoord is naarstig opzoek naar een opvolger van de vorige week ontslagen Brian Priske. Momenteel neemt Pascal Bosschaart de honneurs waar als interim-trainer, maar hij beschikt niet over de juiste papieren. De Rotterdammers zetten voor de opvolging van Priske in op het duo Robin van Persie en René Hake, waarbij eerstgenoemde de hoofdtrainer moet worden.

De Stadionclub heeft zich inmiddels gemeld bij sc Heerenveen voor Robin van Persie, die zelf wel openstaat voor een terugkeer naar De Kuip. Wel zal Feyenoord dan een akkoord moeten zien te bereiken met de Friese club, alwaar Van Persie nog tot medio 2026 vastligt. Hake zit zonder club nadat hij eind vorig jaar moest vertrekken bij Manchester United na het ontslag van trainer Erik ten Hag. Het is de bedoeling dat Hake per direct in dienst zal treden bij Feyenoord.

Hake mogelijk interim-trainer Feyenoord

Mocht het zo zijn dat Van Persie niet of pas in de zomer naar Feyenoord komt, dan zal Hake de honneurs voorlopig waarnemen als interim-trainer, schrijft 1908. Bosschaart beschikt niet over de vereiste trainersdiploma's. Wel heeft Feyenoord voorlopig nog dispensatie voor de 44-jarige Rotterdammer. Als Hake het stokje gaat overnemen als interim-trainer, is de kans aanwezig dat Bosschaart tot de zomer aanblijft als Feyenoord-assistent.

