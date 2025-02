Keuze van Feyenoord voor Van Persie zorgt voor verbazing: 'Het is vroeg'

Marco van Basten en Danny Blind hebben hun bedenkingen bij de keuze van Feyenoord om Robin van Persie aan te stellen als nieuwe trainer. De analisten zijn van mening dat het nog te vroeg is voor de oud-spits van onder meer Feyenoord, Arsenal en Manchester United om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij de topclub.

Feyenoord is naarstig opzoek naar een opvolger van de vorige week ontslagen Brian Priske. Momenteel neemt Pascal Bosschaart de honneurs waar als interim-trainer, maar hij beschikt niet over de juiste papieren. De Rotterdammers zetten voor de opvolging van Priske in op het duo Robin van Persie en René Hake, waarbij eerstgenoemde de hoofdtrainer moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Dat Van Persie de hoofdtrainer moet worden van Feyenoord is 'heel verrassend' volgens Van Basten. "Ik denk dat hij bij Heerenveen op het hoogste niveau nog aan het leren is. Om zo snel te gaan wisselen, ik weet niet of dat zo verstandig is. Maar goed, ik weet het ook niet. Ze moeten wat anders, want Bosschaart heeft zijn diploma's niet", aldus de oud-voetballer bij Ziggo Sport.

LEES OOK: 'Feyenoord bereikt persoonlijk akkoord met Hake'

De voormalig bondcoach en oud-trainer van Ajax zou het verstandiger vinden als Van Persie nog even blijft als trainer bij sc Heerenveen. "Dit is de eerste keer dat hij op Eredivisie-niveau traint, dat moet je toch een klein beetje leren. Wat goed is komt snel, maar het is afwachten. Het is moeilijk", beseft Van Basten.

LEES OOK: ESPN: Van Persie heeft speciale 'Feyenoord-clausule'

Het is maar net welk profiel je er aan hangt", vult Blind zijn tafelgenoot Van Basten aan. "Ik kan me voorstellen dat je het liefst een Nederlander hebt. Dan zijn er een paar Nederlanders die top zijn. Ten Hag, Slot. Dat gaat niet, lijkt mij. Bij elke andere Nederlander moet je het altijd maar afwachten. Je moet ze ook de kans durven geven. Dat wil niet zeggen dat mensen niet goed kunnen worden."

Draagvlak voor Van Persie belangrijk

Blind beseft dat Van Persie nauwelijks ervaring heeft als trainer, maar ziet wel een ander belangrijk aspect. "Hij heeft wel een groot draagvlak binnen de club, denk ik. Dat is ook niet onbelangrijk. En Hake heeft zich de afgelopen jaren goed ontwikkeld, dus misschien is dat een mooie tandem. Maar het is wat Marco zegt, het is vroeg. De tijd zal het moeten leren."

Is het te vroeg voor Robin van Persie om trainer van Feyenoord te worden? Laden... 47% Ja, hij heeft te weinig ervaring 18.9% Nee, hij zou het prima aankunnen 34.1% Twijfelachtig, maar het kan goed uitpakken 296 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pascal Bosschaart droomt: 'Ik ga het Dennis te Kloese influisteren'

Interim-trainer Pascal Bosschaart heeft een boodschap voor Dennis te Kloese, nu Feyenoord door is in de Champions League.