Van Persie krijgt goed nieuws in aanloop naar Inter-thuis

Robin van Persie en Feyenoord zien tegen Internazionale waarschijnlijk een tweetal terugkeren bij de wedstrijdselectie, zo weet Dennis Kranenburg van Rijnmond. en nemen dinsdagochtend namelijk deel aan de groepstraining, waardoor hun deelname aan de Champions League-wedstrijd waarschijnlijk is. Antoni Milambo is nog niet fit genoeg om het duel te halen.

Feyenoord kent de nodige personele problemen op het middenveld. Door blessures van Calvin Stengs, In-beom Hwang, Quinten Timber, Ramiz Zerrouki, Chris-Kévin Nadje, Milambo en Moder waren Shiloh ’t Zand en Oussama Targhalline afgelopen weekend tegen NEC (0-0) de enige middenvelders in de selectie van Van Persie. Eerstgenoemde lijkt echter nog niet klaar voor het eerste van Feyenoord, terwijl de Marokkaanse aanwinst niet is ingeschreven voor de Champions League.

Het leek er dus sterk op dat Van Persie het tegen Inter zonder volwaardige middenvelders moest doen. Op de laatste training voor het duel met de Italianen is Moder echter weer aangesloten bij de groepstraining, waardoor de kans groot is dat de Pool woensdagavond minuten kan maken. Milambo werkt inmiddels aan een binnenprogramma, wat betekent dat hij nog niet fit genoeg is om te spelen.

Naast Moder heeft ook Ueda zich weer op het trainingsveld gemeld. De Japanner kwam begin februari tegen Sparta Rotterdam (3-0) voor het laatst in actie. Met zijn terugkeer heeft Van Persie er in de punt van de aanval weer een optie bij. Naast Julián Carranza had Feyenoord in de Champions League namelijk enkel Zépiqueno Redmond tot de beschikking, aangezien ook Stephano Carrillo niet is ingeschreven voor het toernooi.

Op 1908 is #Feyenoord bezig aan de laatste training in aanloop naar het duel met Inter Milan. Op het trainingsveld zien we Ueda en Moder, zij lijken op tijd fit voor het duel woensdagavond. Milambo werkt een binnenprogramma af en is er dus niet bij tijdens #feyint. Straks alle… pic.twitter.com/GwJjs3uRLU — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) March 4, 2025

