Inter gedwongen tot zeldzame ingreep tegen Feyenoord: voor het eerst in 8 jaar

heeft een spierblessure opgelopen aan zijn rechterdijbeen, zo maakt zijn club Internazionale maandag tegen het einde van de ochtend bekend. Volgens verschillende Italiaanse media mist de verdediger beide duels met Feyenoord, waardoor Simone Inzaghi slechts één vleugelverdediger tot zijn beschikking heeft. Daardoor is de verwachting dat Inter voor het eerst in acht jaar met een viermansdefensie zal aantreden in De Kuip.

Dimarco speelde afgelopen weekend nog een belangrijke rol bij Inter in de uitwedstrijd bij Napoli (1-1). De verdediger had na ruim twintig minuten spelen uit een vrije trap getekend voor de openingstreffer. Kort na de rust ging het echter mis voor de 28-voudig international. Hij liep een blessure op in zijn bovenbeen en moest zich laten vervangen.

Maandag werd de vrees van Inter werkelijkheid. Dimarco heeft in de ochtend verschillende tests doorstaan, waaruit bleek dat hij een spierblessure heeft opgelopen, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Hoewel de club geen melding van maakt van de duur van de blessure, weten verschillende Italiaanse media dat Dimarco het tweeluik met Feyenoord aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Systeemwijziging voor Inter

Door de blessures van Matteo Darmian, Nicola Zalewski en Carlos Augusto, heeft Inzaghi met Denzel Dumfries maar één vleugelverdediger tot zijn beschikking voor het duel in De Kuip. Daardoor lijkt de trainer van zijn vaste tactiek af te moeten stappen. La Gazzetta dello Sport schrijft namelijk dat Inzaghi zal kiezen voor een viermansverdediging met Alessandro Bastoni en Benjamin Pavard op de buitenste posities. Dumfries zal in het 4-4-2-systeem als rechtermiddenvelder spelen, terwijl Nicolò Barella of Henrikh Mkhitaryan aan de linkerkant komen te spelen. Voor de return lijkt Inzaghi terug te kunnen keren naar zijn vaste tactiek, aangezien Augusto voor die tijd wordt terugverwacht.

Federico Dimarco's condition — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) March 3, 2025

