Van Persie hoopt op terugkeer Feyenoord-trio tegen Inter: 'Kans dat zij erbij zijn'

Robin van Persie hoopt woensdag in het thuisduel met Internazionale weer te kunnen beschikken over drie Feyenoord-spelers die zaterdagavond tegen NEC (0-0) nog ontbraken in de wedstrijdselectie. Tegenover de mogelijke terugkeer van het trio staat het wegvallen van een drietal dat er tegen de Nijmegenaren juist wél bij was.

Van Persie krijgt zaterdagavond op de persconferentie de vraag of hij nog spelers terug verwacht voor de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League. "Ayase Ueda, dat hangt wel van maandag en dinsdag af uiteraard, maar die heeft een kans om erbij te zijn", begint de trainer. "Jakub Moder heeft een kans om erbij te zijn, en Antoni Milambo heeft een kansje om erbij te zijn. Ja, het totaalplaatje blijft hangen rond de dertien afwezigen."

Tegenover de mogelijke terugkeer van het drietal staat het wegvallen van drie anderen, die zaterdag juist wél van de partij waren. Ten eerste rechtsback Givairo Read, die als gevolg van zijn rode kaart na afloop van de return tegen AC Milan (1-1) geschorst is voor het thuisduel met Inter. Daarnaast zijn linksback Quilindschy Hartman en middenvelder Oussama Targhalline er eveneens niet bij; het duo werd door Feyenoord niet ingeschreven voor de Champions League.

Inter speelde zaterdagmiddag de topper in de Serie A uit bij Napoli. Na 90 minuten stond er een 1-1 gelijkspel op het bord, nadat de Nerazzurri bijna zeventig minuten een 0-1 voorsprong verdedigden maakte Phlip Billing vlak voor tijd gelijk. Van Persie vertelt dat hij het duel vanwege zijn eigen wedstrijd nog niet heeft bekeken, maar de afgelopen dagen al wel beelden van Inter heeft gezien. Feyenoord moet woensdag een goede uitgangspositie zien te verkrijgen voor de return in Milaan, die een week later (dinsdag 11 maart) op het programma staat.

