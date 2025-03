Verbazing om uitspraken Gijs Smal: 'Dan heeft hij een andere wedstrijd gezien dan wij'

De uitspraken van , die zaterdagavond met Feyenoord doelpuntloos gelijkspeelde tegen NEC, wekken verbazing bij Mario Been. Volgens de linksback van de Rotterdammers, die door de vele blessuregevallen een linie naar voren werd gehaald door debuterend hoofdtrainer Robin van Persie, werden de Nijmegenaren 'tot aan het strafschopgebied zoek gespeeld' in De Kuip.

Van Persie kon bij zijn debuut niet beschikken over een karrenvracht aan middenvelders, waaronder Antoni Milambo, In-beom Hwang, Quinten Timber en Jakub Moder. De middelste linie werd daardoor gevormd door winteraanwinst Oussama Targhalline, Smal en Luka Ivanusec. Feyenoord speelde vervolgens met 0-0 gelijk tegen NEC, waarbij de bezoekers een kwartier voor tijd zelfs de 0-1 van Lars Olden Larsen afgekeurd zagen worden omdat daar hands van Koki Ogawa aan vooraf was gegaan. Aan de andere kant zette de arbitrage een streep door een treffer van Stéphano Carillo, omdat Igor Paixão in de aanloop buitenspel had gestaan.

Smal verscheen na afloop van het duel voor de camera's van ESPN en kreeg van verslaggever Sinclair Bisschop de vraag waar het aan had gelegen. "Dat weten we natuurlijk allemaal, want we spelen ze helemaal zoek tot aan het strafschopgebied", reageerde de oud-speler van FC Volendam en FC Twente. "Natuurlijk spelen zij ook met elf man op hun eigen zestien, dat hebben we al vaker meegemaakt dit seizoen. Ik denk dat we heel dominant waren en er veel energie in de ploeg zat. Je moet jezelf gaan belonen en dat hebben we vandaag niet gedaan", aldus Smal.

Smal gaf daarna toe dat het 'af en toe een beetje zoeken' was op zijn nieuwe positie. "Er zijn heel veel geblesseerden, maar op linksback is de concurrentie moordend. Ik hou er ook wel van om naar binnen te gaan, maar het is wel anders als je er al staat", heeft de back ervaren. "Ik heb er deze week ook de hele tijd getraind, want we hebben daar zeven geblesseerde spelers. Af en toe is het een beetje zoeken, want met Oussama is het ook wel lekker spelen" krijgt Targhalline, afgelopen winter overgekomen van het Franse Le Havre, een compliment.

Been verbaasd over uitspraken Smal: 'Dat heb ik dan gemist'

In De Eretribune reageert Been verbaasd op de uitlatingen van Smal. "Wat hij net zegt, dat ze NEC helemaal zoek speelden, dat heb ik dan gemist", zegt de oud-speler en -trainer van Feyenoord. "Dan heeft hij een andere wedstrijd gezien dan wij, denk ik. Misschien heb je meer balbezit gehad, maar om nou te zeggen dat je ze helemaal zoek gespeeld hebt en kans op kans gecreëerd hebt, dat viel wel mee. Met name in aanvallend opzicht creëren ze hélemaal niks", aldus Been.

