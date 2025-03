Johan Derksen over mogelijke nieuwe NEC-trainer: 'Het is iets geweldigs!'

Johan Derksen denkt dat de komst van Mark van Bommel naar NEC een goed idee zou zijn. De Vandaag Inside-coryfee reageert op het nieuws dat de voormalig PSV-trainer in verband wordt gebracht met een overstap naar de Nijmegenaren en verwacht in dat geval flinke investeringen. Van Bommel is gespot bij de opvallende werkplek van de eigenaar van de club.

Presentator Wilfred Genee vraagt Derksen: “Mark van Bommel naar NEC, wat is dat nou voor verhaal?" Derksen antwoordt grappend: “Je moet als zaakwaarnemer nooit afspreken met je trainer in een dierenpark in Rhenen.”

Kantoor op een bijzondere plek

In de studio is een foto te zien van Van Bommel en NEC-adviseur Fred Rutten in Ouwehands Dierenpark, waar Marcel Boekhoorn, net als van NEC, de eigenaar van is. Relevant, want Boekhoorn heeft zijn kantoor in het dierenpark zitten en wel op een hele bijzondere plek: recht boven het gorillaverblijf. Van Bommel wordt in verband gebracht met de Nijmeegse club, nadat bekend werd dat huidige trainer Rogier Meijer na dit seizoen afscheid neemt.

Zijn Mark van Bommel en Fred Rutten dierentuinliefhebbers of mogen ze de plannen komen uitleggen aan Boekhoorn. #NEC pic.twitter.com/xPSgCwlaGX — Dirk (@zelf_Dirk) March 6, 2025

‘Iets geweldigs’

“Is dat een verstandige actie?”, vraagt Genee zich af over het eventueel aantrekken van Van Bommel als nieuwe hoofdtrainer. “Het is voor NEC iets geweldigs!”, zegt Derksen. “Ze hebben wat geen enkele Nederlandse club heeft. Ze hebben een man met heel veel geld, die ook heel erg supporter is.”

De Snor komt met een voorbeeld over het aantrekken van Jasper Cillessen in 2022. De in Nijmegen geboren doelman kwam over van Valencia en was dus een relatief hoog salaris gewend. “We hadden een keeper nodig”, begint Derksen, die zelf ook in Nijmegen heeft gewoond. “Die gozer uit Spanje werd gehaald, die er niks van bakt. Maar het salaris is geen probleem.”

Derksen voorspelt voorspoed bij NEC: “Ik denk, als Van Bommel komt, dat Boekhoorn echt gaat investeren. Die heeft er al iets van twintig miljoen in zitten. Het maakt die man niet uit als dat dertig wordt.”

