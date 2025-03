Kritische Erwin van de Looi bezig aan laatste maanden bij Heracles: 'Samenwerking niet zoals die moet zijn'

Erwin van de Looi stopt na dit seizoen bij Heracles Almelo, dat maakte de oefenmeester bekend na afloop van de met 4-2 gewonnen wedstrijd tegen PEC Zwolle. Van de Looi is kritisch op Heracles en gaat daarom op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Van de Looi begon in december 2023 aan zijn periode bij Heracles, als opvolger van de ontslagen John Lammers. De Heraclieden eindigde het seizoen 2023/2024 op de veertiende plaats.

LEES OOK: Zwaar ontgoochelde Damon Mirani verschijnt voor de camera en heeft toch nog 'geweldig' nieuws te melden

Artikel gaat verder onder video

Na de overwinning van Heracles op PEC Zwolle staan de Almeloërs op dit moment elfde in de Eredivisie, al zal dit seizoen vooral herinnerd worden aan het avontuur in de KNVB Beker. Heracles bereikte de halve finale, maar werd na strafschoppen uitgeschakeld door AZ.

De oud-trainer van FC Groningen, Willem II en Jong Oranje geeft voor de camera's van ESPN aan op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Bovendien bekent hij de clubleiding in januari al op de hoogte gesteld te hebben van zijn besluit. "Ik vind Heracles echt een geweldige club en dat meen ik uit de grond van mijn hart", complimenteert de trainer zijn werkgever.

Kritiek op Heracles

Toch heeft Van de Looi ook kritiek op zijn Heracles: "De samenwerking is niet op alle niveaus zoals ik vind dat die moet zijn, zoals ik optimaal zou kunnen werken." Van de Looi besluit: "Als dingen niet naar jouw zin gaan, moet je proberen die te veranderen. Dat heb ik meermaals geprobeerd. Als dat niet lukt kun je twee dingen doen: je kunt het accepteren en je mond houden, of je moet je consequenties trekken en vertrekken. Voor mij was er geen andere keuze dan het laatste."

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Erwin van de Looi over zijn vertrek aan het einde van het seizoen.



🗣️ "De samenwerking is niet op alle niveaus zoals ik vind dat die moet zijn."#herpec — ESPN NL (@ESPNnl) March 2, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Bekerwinst Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor verdeling Europese tickets

Een eventuele bekerwinst van Go Ahead Eagles heeft grote gevolgen voor de verdeling van de Europese tickets in de Eredivisie.