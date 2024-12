NEC verschaft duidelijkheid over aanblijven Rogier Meijer

Rogier Meijer zit op 11 januari 2025 'gewoon' op de bank van NEC, als de Nijmegenaren de Eredivisie hervatten met een uitduel bij PEC Zwolle. Dat stelt de Eredivisionist bij monde van technisch directeur Carlos Aalbers en algemeen directeur Wilco van Schaik in een eindejaarsinterview op de eigen website.

Meijer (43) is sinds de zomer van 2020 hoofdtrainer van NEC en leidde de club afgelopen seizoen nog naar de playoffs om Europees voetbal én de finale van de KNVB Beker, waarin nipt werd verloren van Feyenoord. Dit seizoen gaat het de trainer echter minder voor de wind: NEC sluit de eerste seizoenshelft af op de twaalfde plaats in de Eredivisie en werd afgelopen week door Heracles Almelo uitgeschakeld in de beker.

De laatste vijf Eredivisie-wedstrijden leverden bovendien slechts één schamel puntje op voor NEC. Na het verlies bij Willem II (4-1) werd de spelersbus bij terugkeer in Nijmegen dan ook opgewacht door ontevreden supporters die het vertrek van Meijer eisten. "Nee, dat was zeker geen mooi einde van 2024", geeft Van Schaik toe. "Dat was een fikse streep door de rekening, maar ik kijk terug over een héél jaar als ik een terugblik maak."

Aalbers vindt het op zijn beurt 'terecht' dat er kritisch gekeken wordt naar het functioneren van de technische staf. "Maar zoals Wilco net al zei: het hele kalenderjaar 2024 was natuurlijk goed", aldus de td. "We zijn nu halverwege de doelstelling van het nieuwe seizoen en staan niet daar waar we willen staan. Er zijn heel veel factoren waarvan we denken dat we dat beter moeten doen." Uit zijn analyse van de eerste seizoenshelft is een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, zo zegt Aalbers, ook voor hemzelf. Het feit dat NEC na het vertrek van routiniers als Jasper Cillessen en Tjaronn Chery vooral in jonge spelers geïnvesteerd heeft noemt de bestuurder bijvoorbeeld een 'inschattingsfout'.

'Niet fair om Rogier Meijer als zondebok aan te wijzen'

Daarnaast wijst Aalbers erop dat de arbitrage NEC dit seizoen niet altijd even gunstig gezind is geweest: "Moet ik nu een trainer gaan ontslaan omdat de hoofdrolspeler bij Heracles - NEC de heer Lindhout was? Dat vind ik niet fair", aldus de technisch directeur. "Zo zijn er heel veel factoren die een rol spelen, waarvan je niet duidelijk kunt zeggen dat onze trainer de hoofdpersoon is. En gezien wat Meijer hier de afgelopen vijf jaar heeft neergezet, vinden wij het niet fair om een trainer die gepresteerd heeft en altijd loyaal is geweest als zondebok aan te wijzen."

