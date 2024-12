Schöne verbijt zich: ‘Hier niet een jaar voor doorgegaan’

is niet tevreden met de gang van zaken bij NEC. De middenvelder plakte er afgelopen zomer nog een jaar aan vast, maar komt dit seizoen nauwelijks in actie. Daar baalt de Deen van, aangezien hij meer had verwacht van zijn laatste seizoen in het profvoetbal.

Schöne kondigde in mei aan zijn aflopende contract bij NEC met een seizoen te verlengen, waardoor hij nog niet met pensioen ging. Eind november had hij de knoop doorgehakt over zijn toekomst en kondigde hij aan dat het zijn laatste seizoen als profvoetballer is. Toch is dit laatste jaar als speler niet alles wat de routinier ervan had verwacht.

In de eerste seizoenshelft kwam Schöne in de Eredivisie pas negen duels in actie, waarvan een keer als basisspeler. Ook in de KNVB Beker kwam hij twee keer als invaller binnen de lijnen. In totaal speelde de 38-jarige rechtspoot pas 267 minuten dit seizoen, wat voor frustraties zorgt. “Ik ben niet een jaar doorgegaan om op de bank te zitten en de rit uit te zitten”, maakt hij duidelijk in gesprek met Voetbal International.

Schöne teleurgesteld door weinig speeltijd

“Ik denk niet: ik vind het prima en ga een beetje afbouwen. Nee, zo zit ik niet in elkaar”, gaat Schöne verder. “Daarom is dit ook lastig voor me. Dat ik onlangs zes wedstrijden niet eens mocht invallen, vrat wel aan me.” De middenvelder geeft aan dat hij meer had verwacht van zijn laatste seizoen als voetballer. “Daarin zit ook mijn teleurstelling. Kijk, ik wist ook wel dat ik wat minder speeltijd zou krijgen. Maar zó weinig had ik ook niet verwacht.”

