PSV gooide lijntje uit naar uitblinker van NEC: 'Er is contact geweest'

PSV heeft tijdens de winterse transferperiode geïnformeerd naar . De 27-jarige linksback van NEC, die in het verleden speelde voor onder meer Feyenoord en FC Twente, had wel oren naar een transfer naar Eindhoven. Zover kwam het echter niet omdat de Eindhovenaren doorschakelden naar Tyrell Malacia.

Bij aanvang de transferperiode zat PSV-trainer Peter Bosz ruim in zijn linksback. De Eindhovenaren hadden met Mauro Júnior, Matteo Dams en Fredrik Oppegard drie linkervleugelverdedigers onder contract staan, al stond laatstgenoemde al op de nominatie om te vertrekken bij PSV. Oppegard trok deze winter de deur in Eindhoven ook achter zich dicht en vertrok naar AJ Auxerre. Dams stond plots ook voor een transfer en verkaste naar het Saudische Al-Ahli.

PSV had plots nog maar één linksback en moest in het slot van de transferwindow nog op zoek naar een alternatief. De Eindhovenaren waren geïnteresseerd in Anass Salah-Eddine van FC Twente, maar hij vertrok naar AS Roma. Uiteindelijk wist PSV zich op huurbasis te versterken met Malacia.

Voor de linksbackpositie was echter ook Verdonk in beeld. De international van Indonesië onthult dat zijn zaakwaarnemer een belletje kreeg van PSV. "Ik heb het voorbij zien komen. Er waren veel opties voor mij, maar er is wel een klein beetje contact geweest tussen mijn agent en PSV. Alleen is het niks meer geworden", aldus Verdonk in gesprek met ForzaNEC.

Verdonk zette in september nog zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis bij NEC, waarmee hij vastligt tot de zomer van 2028. Toch sluit hij een transfer niet uit. "Ik heb het hier goed naar mijn zin. Als ik zo door blijf gaan kan er altijd interesse komen die mij aan het denken zet. Ik denk dan aan de top-vier competities of een top-drie club in Nederland."

Feyenoord-verleden belemmert Verdonk niet

Ondanks zijn verleden bij Feyenoord durft Verdonk de stap naar PSV of Ajax wel aan. "Dat is al zo lang geleden. Ik ben meer NEC’er dan Feyenoorder", stelt hij. Hier heb ik mooiere momenten beleefd en speel ik langer in het eerste elftal", besluit de vleugelverdediger, die in de zomer van 2022 de transfer naar NEC maakte.

