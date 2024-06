Koeman bevestigt keeperskeuze: eerste, tweede én derde doelman Oranje bekend

Bondscoach Ronald Koeman kiest tijdens het Europees Kampioenschap voor onder de lat bij Oranje. Dat maakt de oefenmeester woensdagmiddag bekend tijdens de persconferentie voorafgaand aan het oefenduel met Canada. zal als tweede doelman acteren, terwijl derde keuze is.

Koeman maakte een week geleden zijn definitieve EK-selectie bekend, waarbij Verbruggen, Bijlow en Flekken de doelmannen zijn. Op de daaropvolgende persconferentie kreeg de bondscoach de vraag of hij al wist wie van hen er tijdens het EK onder de lat zal staan. Dat beaamde de keuzeheer, waarna hij ook bevestigde dat de eerste doelman ook in de oefenduels met Canada en IJsland onder de lat zou staan.

Anderhalve week voor de start van het EK heeft Koeman aan het publiek bekendgemaakt dat Verbruggen tijdens het toernooi eerste keuze is. "Gebruikelijk is degene die naast me zit degene die speelt. De andere reden is dat we de keuze gemaakt hebben dat Bart de eerste keeper is", geeft de bondscoach aan. Verbruggen is blij met de keuze van de bondscoach. "Een verrassing zou ik niet willen zeggen", laat de sluitpost weten. "Het is supermooi om de bevestiging te krijgen. Een EK is een jongensdroom die uitkomt. Toen ik de boodschap kreeg was ik superblij en ik heb er heel veel zin in."

Voor Koeman was het al langer duidelijk dat hij voor Verbruggen zou kiezen, zo geeft hij aan. "Het was voor mij wel al een aantal weken duidelijk dat Bart de eerste keeper zou worden. Dat komt ook vanuit de periode oktober-november, waarin Bart de vier interlands heeft gekeept. Bewust hebben we in maart Bart en Mark laten spelen, waarbij Mark het erg goed deed tegen Schotland. Maar de keuze voor Bart was voor mij duidelijk."

Koeman laat weten dat Flekken tijdens het toernooi als tweede keuze geldt, terwijl Bijlow derde keuze is. "Als we op dit moment de keuze moeten maken, is Bart één, Mark Flekken twee en Justin Bijlow drie. Maar er is gezonde concurrentie, dus drie en twee zouden kunnen veranderen tijdens het toernooi als daar reden voor is."

Verbruggen maakte afgelopen zomer voor een bedrag van twintig miljoen euro de overstap van RSC Anderlecht naar Brighton & Hove Albion. Daar kwam de sluitpost tot 27 duels in alle competities. Daarin hield hij zeven keer de nul en kreeg hij 33 tegendoelpunten te verwerken. Verbruggen maakte in oktober 2023 zijn debuut voor Oranje in de verloren EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk en miste sindsdien alleen in het oefenduel met Schotland in maart.

