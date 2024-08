De Oranjezomer verklapt hoeveel Feyenoord echt wil hebben voor Lutsharel Geertruida

zal niet voor een bedrag van tien miljoen euro vertrekken bij Feyenoord, zo voorspelt Chris Woerts. Eerder deze week zei journalist Martijn Krabbendam dat er voor Feyenoord niet meer te halen valt dan tien miljoen euro, maar daar zou de club anders over denken.

“Er werd een beetje gesuggereerd dat hij weg zou gaan voor rond de tien miljoen euro, maar dat vindt Feyenoord te weinig”, zegt sportmarketeer Woerts donderdagavond bij De Oranjezomer. “Er is wel belangstelling voor hem, maar nog geen formeel contact met de club. Feyenoord wil meer dan tien miljoen voor Geertruida.”

“Wat willen ze hebben dan, twintig?”, vraagt tafelgast Jan Joost van Gangelen vervolgens. Woerts reageert: “Tussen de vijftien en twintig, denk ik, minimaal.”

Krabbendam noemde de lage vraagprijs omdat Geertruida nog maar tien maanden onder contract staat in Rotterdam. Toch sprak collega-analist Kenneth Perez daar al zijn verbazing over uit. “Dat zou ik héél gek vinden. Tien miljoen euro?! Wat maakt dat contract uit, hij is echt heel veel daar bij Feyenoord. De speler die ze het minst kunnen verliezen, vind ik.”

Donderdag meldde transferjournalist Fabrizio Romano dat Geertruida op de shortlist van Aston Villa is geplaatst. Als Feyenoord de aanvoerder deze zomer of komende winter niet verkoopt, dan dreigt een transfervrije aftocht in de zomer van 2025. Met Sepp van den Berg heeft Feyenoord al een mogelijke vervanger op het oog. Anderzijds gingen vorige maand ook geluiden dat een contractverlenging van Geertruida een reële mogelijkheid is.

