Feyenoord heeft opvolger Stengs deze week nog binnen en betaalt slechts klein deel van salaris

Feyenoord zal zich deze week nog versterken met , zo meldt Voetbal International. De talentvolle Ghanees komt op huurbasis over van Brighton & Hove Albion, dat het grootste deel van zijn salaris blijft betalen.

Feyenoord bereikte afgelopen weekend een akkoord met het Amerikaanse Charlotte FC over de transfer van Calvin Stengs, die inmiddels al tot een mondeling akkoord is gekomen met de club uit de MLS. De Rotterdammers schakelden snel toen duidelijk werd dat de creatieveling deze zomer zou vertrekken en hebben inmiddels dus beet. Enkel de laatste details moeten nog worden uitgewerkt. Maandag werd al melding gemaakt van een mondeling akkoord met de buitenspeler, die ook centraal uit de voeten kan.

De komst van Osman wordt door VI omschreven als de ‘bonus van de Wieffer-deal’. De middenvelder maakte eerder deze zomer voor dertig miljoen euro de overstap naar het zuiden van Engeland. Tijdens de onderhandelingen kwam de naam van de negentienjarige buitenspeler naar voren. In eerste instantie jaagden de Rotterdammers op Facundo Buonanotte, maar verlegden de aandacht naar Osman toen duidelijk werd dat de Argentijn niet haalbaar bleek.

Voor Feyenoord geldt de komst van Osman als buitenkansje. Het grootste deel van het salaris van de Ghanees, die in januari voor een bedrag van zestien miljoen pond van Nordsjaelland werd overgenomen door Brighton, wordt betaald door de Engelsen. Er is geen koopclausule opgenomen in de huurovereenkomst.

