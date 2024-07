Wieffer maakt transfer naar Brighton en krijgt meteen gigantisch compliment tijdens presentatie

Brighton & Hove Albion heeft de komst van vrijdagnacht officieel bevestigd. De middenvelder tekent zoals verwacht een contract tot medio 2029. Naar verluidt ontvangt Feyenoord een vaste transfersom van dertig miljoen euro, die kan oplopen via bonussen. Ook zou Feyenoord recht hebben op tien procent van de nettowinst bij een toekomstige transfer.

"We zijn dolblij om Mats te kunnen verwelkomen", zegt technisch directeur David Weir op de website van Brighton. "Het is een speler wiens kwaliteiten we al lange tijd bewonderen. Hij heeft veel ervaring in de Champions League en de Eredivisie en is een van de beste deep-lying midfielders in Europa geworden." 'Deep-lying midfielder' is een term die in Engeland wordt gebruikt om een defensieve middenvelder te beschrijven die dicht bij de verdediging blijft en met name uitblinkt in voetballende kwaliteiten zoals passing, en minder in defensieve kwaliteiten.

Artikel gaat verder onder video

"We hebben met Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman al meerdere Nederlandse spelers en ik weet zeker dat zij Mats zullen helpen om zich hier thuis te voelen", vervolgt Weir. "We zijn ernaar uit om Mats te helpen met zijn verdere ontwikkeling als speler."

De 24-jarige Wieffer kwam in de zomer van 2022 over van Excelsior. Sindsdien speelde hij 79 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 9 keer scoorde. Met Feyenoord won hij de landstitel (2023) en de KNVB Beker (2024).

Wieffer is a Seagull! 🤩🇳🇱 pic.twitter.com/mSgRboNRIq — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 5, 2024

