Van Gelder voorziet problemen bij Feyenoord: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het niet lang goed gaat’

Jack van Gelder en Rutger Castricum verwachten dat het snel weer fout zal gaan in De Kuip, zo laten ze weten in De Oranjezomer. Feyenoord maakte dinsdag bekend dat de netten die sinds april 2023 bij ieder duel om het veld staan vanaf volgend seizoen zullen verdwijnen.

Jan Joost van Gangelen geeft aan dat hij en de rest van het team van ESPN heel blij is dat de netten in De Kuip eindelijk zullen verdwijnen bij Eredivisieduels. “Het was een soort straf omdat mensen dingen gooiden”, geeft hij aan in de talkshow. “We hebben met camera’s op het dak gestaan, met hijskranen… Het is veelvuldig misgegaan, de laatste keer was de bekerwedstrijd met Klaassen.” De toenmalig middenvelder van Ajax kreeg een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid, waarna hij flink bloedde. Hij moest zich uiteindelijk laten wisselen, maar Ajax wist de halve finale van de beker wel te winnen: 1-2.

Artikel gaat verder onder video

“Voor ons is dit wel heerlijk”, vervolgt Van Gangelen. “Elke livewedstrijd van Feyenoord krijg je wel berichten op socials van: ‘Je hebt wel je best gedaan, maar haal die kútpaal weg’. Voor de supporters van Feyenoord is dit nu echt de allerlaatste kans. Gaat het weer fout, dan gaat het gewoon nooit meer weg. Dan zit je gewoon altijd tegen een net aan te kijken.” Castricum vraagt Van Gangelen vervolgens om zijn prognose, waarna de journalist eerst zijn eigen verwachting uitspreekt. “We weten toch allemaal dat het dan weer fout gaat.” Van Gangelen ziet waar Castricum vandaan komt, maar ziet ook dat de maatregelen tegen de bekertjes op het veld effect hebben gehad. “Ik denk dat er een hele sterke straf op moet. Min drie of min zes punten, dan is het echt wel klaar.”

Jack van Gelder haakt daar vervolgens op in en geeft aan dat hij een puntenstraf moeilijk vindt. “Als er wat gebeurt in wat ik het mooiste voetbalstadion van Nederland vind en een club wordt daar zo zwaar door gestraft… Dan moet je op een gegeven moment maar vakken gaan leeg laten. Ik ben ervan overtuigd, en ik hoop dat ik ongelijk heb, dat het niet lang goed gaat. Ze hebben natuurlijk een fantastische periode gehad, maar in ieder stadion zijn dwazen. Áls er iets gebeurt en er is een boete, vind ik dat ze de boete moeten verhalen op degene die schuldig is”, besluit hij.

