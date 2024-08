Van Gelder: 'Misschien denkt hij: Koeman ziet me niet zitten, ik ga niet voor Oranje spelen'

stond open voor een transfer naar de Verenigde Staten, maar trok op het laatste moment de stekker uit de deal. Jack van Gelder begrijpt wel waarom de spelmaker van Feyenoord oren had naar de overstap naar Charlotte FC.

"Hij kon daar heel veel verdienen”, zegt Van Gelder bij De Oranjezomer. Eerder wist De Telegraaf al te melden dat Stengs de bestbetaalde speler zou worden van Charlotte FC, een club die pas vijf jaar bestaat. Maar behalve het geld kan ook het avontuur aantrekkingskracht hebben gehad, weet Van Gelder.

“Misschien heeft hij ook in zijn achterhoofd heeft: ‘Koeman ziet me nog niet staan, of ziet me überhaupt niet staan, dus mijn interlandcarrière komt er ook niet. Ik kan nu behoorlijk veel geld verdienen, ik ga naar een land met een interessante competitie, waar over twee jaar een WK wordt gehouden, dus daar gebeurt een hoop’”, speculeert de oud-sportpresentator.

“Ik kan me voorstellen dat hij voor dat avontuur gaat. Hij heeft het bij Feyenoord prima. Maar hij moet inderdaad aantonen dat hij honderd procent fit is en dan komt het op een gegeven moment wel”, voorspelt Van Gelder, die al met al blij is dat de transfer is afgeketst. “Ik denk dat het goed is.”

Twijfels na medische keuring

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Feyenoord en Charlotte FC tot een akkoord zijn gekomen over de transfer van Stengs. De transfer kwam echter niet rond: na de medische keuring behielden de Amerikanen toch wat twijfels over de fysieke gesteldheid van de Nederlander, weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Charlotte FC wilde vervolgens toch weer met Feyenoord om tafel, iets wat Stengs niet waardeerde. Hij miste wat vertrouwen van zijn nieuwe club.

Bovendien had Stengs al langer twijfels over deze overstap. De reactie van Charlotte FC op de keuring was de druppel die de emmer deed overlopen; de Feyenoorder besloot liever in Rotterdam te blijven. De transfer lijkt momenteel helemaal van tafel. Door deze samenloop van omstandigheden is het onduidelijk of Feyenoord nog achter de potentiële opvolger Ibrahim Osman aangaat, die al zo goed als binnen zou zijn.

Reactie Calvin Stengs

Tegenover De Telegraaf reageerde Stengs al kort over het uitblijven van een transfer. "Ik besefte steeds meer hoe goed ik het heb bij Feyenoord en wil daar blijven. Ik kom terug naar Feyenoord en zal daar alles geven voor de club, mijn medespelers en de fans. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en het spelen in de Champions League."

