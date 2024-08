Talent Feyenoord wordt verhuurd en weet waar hij komend seizoen speelt

speelt volgend seizoen in de Belgische Jupiler Pro League. De 21-jarige verdediger wordt door Feyenoord aan OH Leuven verhuurd, zo wordt door de Rotterdamse club bevestigd.

Eerder tijdens deze transferperiode werd duidelijk dat zowel NAC Breda en Wycombe Wanderers interesse hadden in de talentvolle verdediger. Hierbij was voor Feyenoord alleen een huurperiode bespreekbaar. Vorig seizoen speelde de Belgische Tsoungui bij FC Dordrecht, terwijl hij eerder al in de jeugd van Chelsea, Brighton & Hove Albion en Lommel SK actief was.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord heeft opvolger Stengs deze week nog binnen en betaalt slechts klein deel van salaris

Feyenoord wil de verdediger ervaring laten opdoen, maar verwacht Tsoungui dit seizoen nog niet al te veel speelminuten te kunnen geven. Nu hebben de Rotterdammers de juiste club gevonden om de verdediger aan te verhuren: OH Leuven. Die club eindigde volgend jaar als vierde in de ronde om een Conference League-ticket, wat het equivalent is van 10e in België.

Good luck in Leuven, Antef! 🤝 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 13, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder vol ongeloof na transfernieuws bij Feyenoord

"Héél opmerkelijk, ik denk dat hier meer achter zit", zegt de analist van Rondo na een transfer bij Feyenoord.