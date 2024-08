Opmerkelijke onthulling over mislukte transfer: ‘Stengs aangeboden door management’

is door zijn management aangeboden op het zogeheten TransferRoom, die opmerkelijke onthulling doet NRC. De middenvelder zag een transfer naar Charlotte FC in rook opgaan, maar de Amerikaanse club dacht eerst dat het geen kans had op het aantrekken van de aanvaller annex middenvelder van Feyenoord.

De subtopper uit de MLS wil graag doorgroeien en uit analyses bleek Stengs een ‘zeer interessante optie’. De achtvoudig Oranje-international moest Charlotte FC van de nodige creativiteit voorzien. “Aanvankelijk dachten ze in Charlotte dat Stengs niet haalbaar zou zijn – te duur, te hoog gegrepen. Totdat de scouting ziet dat Stengs wordt aangeboden op TransferRoom”, schrijft NRC.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Gelder: 'Misschien denkt hij: Koeman ziet me niet zitten, ik ga niet voor Oranje spelen'

Tot een transfer kwam het echter niet: Stengs kwam niet door de medische keuring vanwege littekenweefsel op knie. Stengs gaf zelf te kennen dat hij begon te twijfelen, waarna hij de stekker eruit trok. Deze week meldde hij zich weer bij Feyenoord om zich te richten op een nieuw seizoen bij Feyenoord.

LEES OOK: Sjoerd Mossou trekt verhaal van Calvin Stengs in twijfel: ‘Dat is totale bullshit’

Er rezen eerder al twijfels over de transfersom van Stengs, zo werd deze als heel laag gezien. Ook NRC heeft hier vraagtekens bij. “Wat de werkelijke redenen zijn dat Feyenoord bereid was om hun cruciale aanvaller zo makkelijk te verkopen, blijft onduidelijk”, aldus de krant. “Het roept vooral vragen op over de financiële situatie van de club – de directie werd in het laatste jaarverslag door de rvc nog gevraagd „maatregelen te treffen” om de liquiditeit te kunnen blijven waarborgen.”

Marktwaarde daalt

In clubwoordvoerder van Feyenoord heeft aan NRC laten weten dat het ‘nooit ergens melding heeft gemaakt’ wat betreft het meewerken aan een vertrek van Stengs. Ingewijden laten aan de krant weten dat het zeker is dat door deze ontwikkelingen de marktwaarde van Stengs zal dalen. “Zo verloor Feyenoord waarschijnlijk miljoenen op een transfer, die uiteindelijk niet is doorgegaan. En werd Stengs beschadigd, nog voor hij de deur uit was.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

Ian Maatsen wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan.