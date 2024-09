Priske sluit daags voor duel met FC Groningen wijziging in Feyenoord-opstelling uit

De situatie onder de lat bij Feyenoord blijft ongewijzigd. Dat bevestigde trainer Brian Priske vrijdag op de persconferentie daags voor de ontmoeting met FC Groningen. De Deense opvolger van Arne Slot wees voorafgaand aan het eerste officiële duel van dit seizoen aan als eerste doelman. koos eieren voor zijn geld en stond op het punt te vertrekken naar Southampton, maar door zijn overgang ging een streep.

Bijlow was lang onomstreden bij Feyenoord, maar stond regelmatig lang aan de kant met een blessure. Dat was in het kampioensjaar 2023 het geval en in het afgelopen seizoen niet anders. Bijlow werd gedurende zijn afwezigheid vervangen door Wellenreuther en de Duitser maakte een uitstekende indruk. Het was in de aanloop naar dit seizoen dan ook de vraag wat de pikorde onder de lat in Rotterdam-Zuid zou zijn. Bijlow maakte nog wel onderdeel uit van de selectie van het Nederlands elftal voor het Europees Kampioenschap in Duitsland, maar moest eenmaal terug in Rotterdam zijn plek afstaan aan Wellenreuther.

Geen transfer naar Southampton voor Bijlow

De Duitser kreeg voorafgaand aan de ontmoeting met PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal te horen dat hij de eerste nieuwe doelman is en verscheen dus ook in de eerste competitieduels onder de lat. Bijlow moest het doen met een reserverol, maar daar leek Southampton verandering in te brengen. De Premier League-club zou Bijlow in eerste instantie op huurbasis overnemen van Feyenoord, maar de sluitpost kwam niet door de medische keuring. De Rotterdammer is dus terug bij ‘zijn’ club, al verandert dat niks aan de situatie. “Nee, ik denk het niet”, zo was de reactie van Priske op een vraag over de keeperskwestie.

LEES OOK: Vraagtekens bij afgeketste transfer Bijlow: 'Ik mag het niet zeggen, maar dat was wel héél toevallig'

De Deen houdt vast aan Wellenreuther, maar baalde wel voor Bijlow dat zijn transfer naar Southampton niet doorging. “Ik was erg teleurgesteld voor Justin. Ik denk niet dat hij goed is behandeld door Southampton. Ik denk niet dat het correct was wat daar is gebeurd”, zo vertelde de Priske, die desondanks blij is dat hij Bijlow nog tot zijn beschikking heeft. Feyenoord verwelkomde Bijlow volgens Priske ‘met open armen’ terug op het trainingsveld. “Hij is een echte Feyenoorder en net zo’n belangrijk onderdeel van het team als eerst. In dat aspect is er niets veranderd. Het is aan hem om de strijd aan te gaan met Timon”, zo klonk het.

