Johan Derksen vindt dat de voltallige selectie van Feyenoord spoedig moet ingrijpen

Johan Derksen vindt dat de spelers en bestuurders van Feyenoord aan moeten geven aan Brian Priske dat het kort nabespreken van een wedstrijd in een kring op het veld niet 'binnen de cultuur van de club past', zo geeft de analist van Vandaag Inside maandagavond aan. René van der Gijp is het volledig met hem eens en noemt het een 'poppenkast'.

De nabespreking van Priske met al zijn spelers op het veld, na een overwinning, remise of verliespartij, is het onderwerp van gesprek. De Deense coach krijgt veel kritiek op dit ritueel, maar het is iets wat hij al de afgelopen twee seizoen continu heeft gedaan bij zijn vorige werkgever Sparta Praag. Derksen vindt echter dat Feyenoord moet ingrijpen en aan moet geven dat een korte nabespreking als die van Priske niet midden op het veld, maar in de kleedkamer moet plaatsvinden.

"Ze waren lekker aan het vergaderen op de middenstip na afloop. Dit moeten die spelers niet pikken en ook de Feyenoord-leiding moet eggen dat dit 'niet in hun cultuur past'. Die Japanner (Ueda, red.) denkt ook: wat is dit voor gelul", zegt Derksen, als hij kijkt naar de beelden van de nabespreking op het veld.

Het boegbeeld van Vandaag Inside vindt het overigens geen schande dat de Rotterdammers punten hebben verspeeld in het hoge noorden: "In een uitverkochte Euroborg, met een Groningen in goede vorm, dan kan je een keer gelijkspelen hoor", vindt de analist.

